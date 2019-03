Nada me va detener y nada me va a espantar: Yeidckol Polevnsky

Yeidckol Polevnsky no lo percibe ya, pero en los últimos años se ha transformado: de ser un personaje frágil y vulnerable del mundo de los negocios mexicanos, se convirtió en una gigante de la política con una posición de poder inigualable en estos momentos. Genera críticas. Recibe odio. Sus palabras hieren. Sus palabras quitan, sus señales ponen. Su voz pesa.

“No. Mira, normalmente solamente soy dura cuando es necesario, y a veces es necesario ¿no?”, dice en entrevista con El Sol de México la presidenta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con un tono muy suave. “Lo que sucede es que a veces consideran que las mujeres son dulces, tiernas, delicadas y no sé cuánta maravilla... Y yo sé que las mujeres debemos ser apasionadas, comprometidas, luchadoras, solidarias, pero unas guerreras, unas guerreras para defender las causas en las que creemos. Absolutamente yo soy una guerrera, y cuando hay que salir al frente, claro que salgo, nada me va a detener y nada me va a espantar”.

En estos momentos, Yeidckol está bajo ataque de algunos miembros de su propio partido. La acusan de imponerse en Puebla, de elegir al candidato, Miguel Barbosa, por encima de otros que alzaron la mano.

Ella recuerda que hicieron una encuesta para saber quién es el mejor candidato en este momento. Al presentar los resultados, habló con los precandidatos de Morena, es decir, con Barbosa, con la senadora Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta. Y todo se solucionó cordialmente.

Pero le recordamos que se hablaba mucho de que a Armenta se lo querían llevar los del PAN y que incluso estaba tan molesto que iba a impugnar la decisión que se tomó. “Mira, estaría muerto, no creo. Primero, él dijo que su plan B es Morena, su plan C es Morena y su plan D es Morena, y todos sus planes son Morena, cosa que a mí me da mucho gusto porque muestra que es una gente inteligente y capaz. Porque quién se va a ir a un partido decadente”.

Desde afuera se habla de un manotazo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de un regaño de Yeidckol, para que Armenta no se fuera al PAN. “Pero eso no es cierto. Número uno, nunca dimos un manotazo, número dos, somos súper libres para que cada quien haga lo que quiera, pero yo creo que Armenta es suficientemente inteligente, no va a ir a un equipo perdedor jamás, en Morena tiene futuro, en otros no tendría futuro”.

--¿Qué ventajas le ve frente a su competencia?--, pregunta el reportero.

--Bueno, no veo la competencia siquiera. ¿Hay competencia?

Le preguntamos por el Presidente de México y dice que la vamos a hacer llorar. Son muy cercanos, ella ha aprendido muchísimo de él, la charla se extiende en halagos. No se reúnen tan a menudo como antes. “Tristemente, yo soy partido y él es gobierno, pero lo veo todas las mañanas en “La Mañanera”, eso sí que no me lo pierdo, lo disfruto profundamente”.

De pronto nos metemos más a platicar de las percepciones y la construcción del discurso que se está implementando en esta Cuarta Transformación.

--¿En este momento es malo querer ser rico en México?

--Querer ser rico no es malo, todo depende de la forma en cómo quieras llegar a ser rico. Si quieres llegar a ser rico robándole a los demás, oprimiéndolos o explotándolos es malísimo. Si tú quieres ser rico, pero con un compromiso social, llevando muchos contigo, beneficiando a la gente, está perfecto.

Foto: Roberto Hernández

--¿Es malo ser empresario en este momento en México?

--No, por supuesto que no. Los empresarios siempre han tenido una función social, los empresarios tienen diferentes funciones: una es generar riqueza, la otra es distribuirla, eso es muy importante, y lo que es importante también, es que sea con beneficios sociales y con compromiso con los trabajadores, que puedan compartir el beneficio con los trabajadores.

--¿Es bueno ser pobre en este momento?

--Bueno, es que no bueno, es una condición de inequidad, de injusticia y de falta de oportunidades.

--Pero pareciera que como en algunas religiones se habla del pobre como el puro, el que moralmente es el mejor…

--No, yo creo que esa es una visión a lo mejor…

--Casi católica…

--Es católica, es una visión católica que a lo mejor tiene su razón de ser en un momento histórico, pero yo creo que hoy no hay ninguna razón para que se contemple como que la pobreza tendría que ser un destino manifiesto. No, yo creo que es ahí donde incumplen los gobernantes, porque la obligación de los gobernantes es que tengan las mismas oportunidades todos, no nada más unos cuantos, todos. Entonces es un tema de justicia social, de moral, de principios, de ética.

--¿Usted está a favor del aborto? Un tema que en Morena saltó muchísimo.

--No. Lo que sucede es que yo creo que hay un planteamiento que se malinterpreta y que se manipula. ¿Qué es lo que se legisló en México y que se plantea que se legisle en todas partes? Que si hay mujeres que están abortando que lo hagan con medidas de seguridad y que lo hagan con medidas legales, que no sea el negocio de unos y el riesgo de vida de otros. Pero tampoco que otros que se vayan al extremo metan a la cárcel a mujeres por esta situación, y más en país en el que tenemos la cantidad de violaciones que hay en México. Entonces creo que lo que está en algunos casos es mal parafraseado, porque pareciera que decir “Estoy a favor del aborto” es decir “Estoy a favor de la muerte” ¿no?, eso parecería. No, esto es un tema de legislación para evitar lo clandestino, lo peligroso, lo delicado.

--¿Usted estaría a favor de que la mujer decida sobre su cuerpo?

--Que la mujer decida sobre su cuerpo estoy absolutamente de acuerdo, pero sobre todo que las leyes regulen, cuiden, protejan y den garantías a esas mujeres.

--¿Está a favor de la reelección?

--Bueno, depende de qué reelección. Te voy a decir cómo sucede con toda la certeza. Nosotros nunca estuvimos a favor de la reelección, así es verdad, hemos peleado siempre con la reelección. Ahora en México se aprobó la reelección para presidentes municipales y legisladores, pues ya es una realidad, una ley, y lo que yo planteo para los legisladores nuestros o para los presidentes municipales es que se pongan a trabajar, porque ahí los van a calificar ¿no? Y eso va a ser muy interesante, por que ahí no vas a estar de que vamos a darle una oportunidad porque no lo conocemos, ahí ya lo van a conocer y sí se lo van a hacer. Entonces, lo que sí me tocó vivir, cuando yo era senadora me encontraba de que, por ejemplo, las uniones de legisladores a nivel mundial, en diferentes ámbitos, como por ejemplo, el tema de cambio climático o medio ambiental, todos se conocían, menos los de México, porque los de México…

Foto: Roberto Hernández

--Iban rotando y rotando…

--Iban rotando y no había un nivel de expertise, entonces esa tiene su parte de valor. En el caso que, seguramente el tema o el fondo de la pregunta, diría porque hoy me preguntaron en la mañana, sobre todo por las burradas que dijo el presidente del PAN, que yo digo de veras qué pena me dan, porque la gente que no es muy brillante en lugar de poder debatir y explicar con detalle algo, pone etiquetas. Y a mí me han puesto muchas. Unos me ponen etiqueta de burguesa y otros me la ponen de comunista.

--De izquierdista radical.

--Radical. Bueno, los que me pusieron una vez, mi hija se reía mucho, la mafia que está alrededor de Andrés Manuel, le pregunté a mi hija “Y a mí, ¿cómo me pusieron?, entonces me decía mi hija “Te pusieron antiimperialista”.

--Anti-yanqui…

--Se moría de la risa. Te ponen etiquetas. Entonces en el caso de Andrés Manuel voy a decir, ¿qué es lo que propuso Andrés? Lo hizo cuando fue jefe de gobierno, lo hacía cada dos años, y decía “Si salgo mal, no sirvo y renuncio”, y lo habría hecho, pero su popularidad aumentó en forma importante, y no se reeligió o intentó reelegirse como jefe de gobierno. Ahora lo que él dijo, y lo dice para él y para los demás, y es bueno porque la revocación de mandato ¿por qué nos tenemos que quedar con un personaje seis años si te sale malo? Oye, si con 3 años ya es bastante, ya te endeudan, te generan todo tipo de crisis; entonces no hay alguien más que llegando se arriesgue a proponer una revocación de mandato. Ya llegaron y se acomodan y se olvidan de todo. Él no. Él propone el tema de la revocación de mandato porque dice “A los 3 años, al medio término, te evalúan”. Sirves te quedas, si no sirves te vas. Eso nos quita de cualquier cosa, pero es todo lo contrario a lo que dicen los señores del PAN, que hay que mandarlos a la escuela para que se enteren de qué se trata RE-VO-CA-CIÓN. Les voy a mandar la definición de revocación, porque revocación no es sinónimo de reelección, aunque así lo entiendan. Hay momentos en los que digo “¿serán tan tontos que entienden mal las cosas?”

--¿Qué le dice a esas personas que de pronto dicen que usted es una radical de izquierda?

--Mira, decidí que son ignorantes (...) Soy una admiradora de los movimientos sociales, por supuesto, y de las revoluciones de América Latina también. Lo que llegó a hacer Fidel Castro, claro, me parece grandioso que teniendo un bloqueo genocida de tantos años, tengan el mayor número de médicos per cápita, tengan el mejor nivel de estudios, tengan artistas, tengan intelectuales, tengan deportistas, que compitan en grandes capitales, pues habla de que hay algo más. Creo que los verdaderos revolucionarios... lo que pasa es que hay mucha gente que dice que es de izquierda pero actúa como de derecha, nada más es puro decir.

--Lo que dicen algunos profesores de izquierda: “Soy de izquierda, pero no soy pendejo, me gustan las cosas buenas”.

--Y eso no está mal, y luego también hacen críticas. Es que yo no creo que ser de izquierda es vivir mal o es renunciar a todo, no. Para mí, Andrés Manuel dice que una persona de izquierda es una gente que tiene buen corazón y que ve por los demás, esa es su definición más simple y más sencilla. Pero yo creo, como diría José Martí, que el verdadero revolucionario no está buscando de qué lado se está mejor, busca de qué lado es más útil a la causa a la que sirve, en el movimiento que forma parte, a su nación, a su país. Ése es un verdadero revolucionario.