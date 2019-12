Ni PAN ni PRD renunciarán a recursos para 2020

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática rechazaron a renunciar a sus prerrogativas como lo hizo Morena, esto al calificar como una farsa lo que hizo el partido en el poder.

El vocero de Acción Nacional, Fernando Herrera consideró que la posición de Morena “es debilitar la democracia para establecer y tratar de prorrogar el gobierno donde sólo se escuche una voz. Quieren perpetuarse en el poder debilitando a la democracia mexicana”, advirtió.

En entrevista con el Sol de México, Herrera Ávila dijo que si en verdad Morena quisiera ahorrar debería reanudar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya que por indemnizaciones pagará hasta 160 mil millones de pesos.

A su vez, el integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, Ángel Ávila Romero rechazó que ese partido reduzca a sus prerrogativas, debido a que el objetivo de esa medida es asfixiar a la oposición y que el Ejecutivo federal está creando una estructura electoral con los Servidores de la Nación.

Dijo que al presidente no le gusta que hay oposición en las elecciones y con esa propuesta pretende borrar a los partidos políticos de oposición.

El martes por la tarde, Morena entregó al Instituto Nacional Electoral un oficio donde renunciaba a 75 por ciento de sus prerrogativas. Al respecto, el consejero presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que no se le perdonarán las multas al partido.

“Las multas se van aplicando mes con mes después de cada sesión de Consejo General, eso se va a cumulando. El INE acata lo que dice el partido, lo demás, sí lo garantizamos, las multas se pagan porque se pagan, eso no les preguntamos a los partidos. Cuando la multa queda firme el INE retiene el monto de la sanción y eso no le preguntamos al partido si está de acuerdo o no hacerlo, eso es un mandato de ley y eso se devuelve a Hacienda, a la Tesorería de la Federación, para que vaya a Conacyt”, dijo el consejero presidente tras la sesión extraordinaria de ayer.