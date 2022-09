No dan los números en el Senado: Monreal por votación para que el Ejército siga en las calles

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, señaló que su partido no posee “los números” para que se apruebe la reforma a la Guardia Nacional que busca ampliar el periodo de operación de las fuerzas armadas más allá de marzo del 2028.

Durante el foro Expansión Summit 2022, Monreal dijo que para aprobarse se necesita una mayoría calificada, la cual corresponde a un total de 85 senadores y que Morena no posee.

“Si se aprueba la iniciativa pasará al Senado y se requiere una mayoría calificada, no nos dan los números, no alcanzan los votos por que en este momento Morena tiene 60 senadores y senadoras, además de cuatro senadores del PES, seis del Partido Verde y cuatro del Partido del Trabajo, esto suma un total de 74 senadores, la mayoría calificada es de 85, faltarían cerca de 12, en este momento no se obtendría la mayoría calificada”, lamentó el senador morenista.

Este proyecto, explicó Monreal, tiene que ver con el 5to transitorio de la reforma constitucional del año 2019, el cual menciona que las operaciones de la Guardia Nacional se aprobaron por 5 años.

Añadió que el 5to transitorio concluye en marzo del 2023, “no creo que en año y medio se vaya a lograr resolver el tema de seguridad”, dijo Ricardo Monreal.

Explicó que en la actualidad hay cerca de 400 mil policías estatales, Guardia Nacional, poco más de la mitad son soldados y marinos que están enfocados en tareas de seguridad pública, “esos casi 200 mil tendrían que volver a los cuarteles y habría un tema de seguridad”, dijo.

Por otro lado, comentó que actualmente la guardia nacional se integra de 7 militares por cada 10 integrantes.

“Hay 120 mil integrantes de la Guardia, el 70 por ciento son marinos y soldados”, comentó el senador morenista.

Explicó que en muchos estados es más importante la Guardia Nacional que la policía estatal o municipal, por esa razón es muy importante, destacó Monreal. “La Guardia Nacional es la que garantiza la seguridad pública”, comentó.