No hace falta que yo vaya a EU: AMLO

“Los muros no se requieren”, sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al presentar la política de apoyo a los migrantes de México en Estados Unidos.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que han disminuido las condiciones desfavorables para los mexicanos en el extranjero, por lo que descarta cualquier visita al país vecino, a no ser para firmar el convenio para impulsar el desarrollo en Centroamérica, con su homólogo de EU, Donald Trump.

No hace falta que yo vaya a estar con nuestros paisanos, me gustaría mucho. Fui y visité Estados Unidos, las principales ciudades, cuando había un ambiente de mucha hostilidad; fui e hice presencia y fijamos postura. Yo espero que no regrese ese ambiente.

Resaltó que Estados Unidos ha respetado la autonomía de México, pese a que se ha pronunciado por la no intervención en el caso de Venezuela.

“Fijamos una postura con relación al conflicto en Venezuela, apegado a lo que señala la Constitución, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la postura que podría ser contraria a lo que sostiene el gobierno de Estados Unidos; sin embargo, ellos han actuado con respeto a nuestra decisión”, apuntó.

De esta manera, dijo que no reparará en el amparo que presentaron para retirarle la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, la cual le fue entregada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Hay quienes dicen que la forma es fondo, pero no tenemos por qué pelearnos o abrir frentes por todo; acabo de decir que la relación con Estados Unidos es una buena relación, nos han respetado y tengo pruebas de lo que les estoy diciendo, no me quedaría callado si no hubiese una relación de respeto.