No hay fabricación de crímenes ni impunidad: AMLO ante detención funcionario de Aguascalientes

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó con respecto a la detención que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) de Porfirio Sánchez Mendoza, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes por el presunto delito de tortura que en este caso no se fabrican delitos ni se permite la impunidad. Aunque hizo un llamado para que no se politicen estos asuntos.

“Ayer que hubo esta detención, me llamó la atención y lo celebro la declaración del gobernador de Aguascalientes (Martín Orozco) diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara, el propio gobernador, eso es de destacarse”, manifestó el mandario federal.

Durante su conferencia de prensa, desarrollada este jueves en el estado de Hidalgo, el mandatario fue cuestionado por la detención de Sánchez Mendoza, quien está relacionado con el exjefe de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

Presuntamente, Sánchez Mendoza y otros 12 miembros de las fuerzas federales de seguridad en 2012, habrían cometido tortura en contra de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”.

Ante la detención del jefe de policía del estado de Aguascalientes, el presidente López Obrador hizo un llamado para que no exista impunidad en casos de tortura y a que no se politice este caso.

Subrayó que se debe tener confianza en la Fiscalía, pues aseguró que su trabajo tiene como base las pruebas y reiteró que en su gobierno no se fabrican delitos.

Dijo que la investigación corresponde a la Fiscalía “con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie”.

Importantes avances en investigación de periodistas asesinatos en Baja California

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía expresó que hay avances escasos en la investigación de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Asesinados durante el mes de enero de este año en Tijuana, Baja California.

Mejía Berdeja infirmó que, con apoyo de la Fiscalía del estado de Baja, se pudo revisar los casos de ambos periodistas y que “hay avances importantes, tanto del modus operandi, la mecánica de los hechos y se han venido recuperando indicios”.

Recalcó que con este trabajo, ya se puede judicializare las carpetas de investigación y que “en poco tiempo ya se podrían girar las primeras órdenes de aprehensión, evidentemente por la naturaleza y el impacto de estos hechos pues no se quiere advertir a quienes cometieron estos eventos criminales”, dijo el funcionario federal.

El pasado 17 de enero, el fotoperiodista del semanario Zeta, Margarito Martínez fue asesinado de un disparo en la cabeza. Él, se dedicaba a dar cobertura a temas de violencia, drogas y tráfico de migrantes en Tijuana y, presuntamente, recibió amenazas previas de un ex policía municipal.

Mientras que, Lourdes Maldonado fue asesinada a las afueras de su domicilio, el 23 de enero pasado, en Tijuana, Baja California. Ella, había ganado un laudo laboral en contra de una empresa propiedad del exgobernador, Javier Bonilla y, dijo su abogado, que, presuntamente, recibió amenazas del ex mandatario.