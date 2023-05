No hice campaña pensando si al PRI le va a ir bien: Del Moral encara al Edomex lejos de su cuna

“No han visto operar al PRI como operaba. No están los exgobernadores y el gobernador detrás de mí. No hay cajas de huevo llenas de dinero”, afirmó Alejandra del Moral Vela, candidata de la alianza Va por el Estado de México (PRI-PAN-PRD-Panal) al gobierno de la entidad mexiquense, quien afirma además que llega a la elección en un virtual “empate técnico” con Delfina Gómez, abanderada de Morena.

“No voy a gobernar sola. No sólo gobernará el PRI”, dice en entrevista con El Sol de México mientras afirma que hizo su campaña sin pensar en que le fuera ir bien a su partido, el Revolucionario Institucional, en la elección más importante de la historia del país y de su entidad.

“Por absoluta convicción la campaña se dio como debió haber sido, sin ir a buscar al gobernador (Alfredo del Mazo) y pedirle que hiciera la campaña por mí, o recurrir al PRI, como era el PRI de antes”.

Del Moral Vela recalca que si no se entiende que la política y que la ciudadanía está esperando de los políticos otra cosa distinta, “pues estamos condenados al fracaso o a regresar al pasado”.

¿Los dirigentes de los partidos que conforman la alianza Va por México te pidieron que se evitara el apoyo público de políticos como Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila?

–Es que eso es lo que precisamente nosotros buscamos romper desde el minuto uno de la campaña. Lo que me llama la atención es que todos dicen que quieren que las cosas cambien y cuando las cosas cambian a todo el mundo le sorprende que las cosas puedan ser diferentes.

¿De ganar la elección qué harás para ser diferente?

–Gobernar cerca de la gente. Poner a la gente al centro de las políticas públicas. Hacer que el gobierno se modernice.

¿Y por qué los mexiquenses tienen que creer que si gana la gubernatura las cosas serán diferentes?

–Porque es un gobierno de coalición. No voy a gobernar sola. No sólo gobernará el PRI. Es decir, sí o sí habrá alternancia en el estado, y eso obliga a hacer un movimiento necesario en la estructura administrativa, eso en la parte formal, y en la parte informal porque soy una mujer cercana a la gente; soy una mujer que le gusta estar en el territorio, y eso también va a ser una característica fundamental para que las cosas cambien.

Alejandra del Moral sostiene que el Estado de México tendrá alternacia inevitablemente porque encabezaría un gobierno de coalición si gana. / Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

¿El PRI se juega la vida en esta elección?

–No lo sé. No estoy pensando en el PRI.

¿Estás pensando en la alianza?

–No, estoy pensando en los mexiquenses.

Las encuestas dicen que la elección de la gubernatura la ganará Morena, ¿qué opinas?

–Son los últimos días de campaña y seguramente seguirán saliendo este tipo de encuestas, pero en estos sondeos no han logrado medir bien los votos de la alianza. Han sobreestimado a Morena y ahí está el caso de las alcaldías en la Ciudad de México en las elecciones de 2021: en todas se equivocaron.

Lo que ellos quieren es crear esta percepción de que la elección está definida y que la gente no salga a votar, porque es lo que a ellos les conviene. Por eso es muy importante que la gente salga a votar el domingo.

¿Tienen miedo de que Morena gane?

–Sí. Tenemos miedo de que al Estado de México le vaya mal. Donde Morena gobierna es la cara de la corrupción, es la cara de la inseguridad. Ahí está el ejemplo de nuestros vecinos, de nuestras fronteras: Morelos, Michoacán, Guerrero, pero también de otros estados, como Zacatecas, Tamaulipas o Colima. Eso es lo que no queremos que llegue al Estado de México.

En la campaña de Delfina Gómez se quejan de que la coalición Va por el Estado de México ha recurrido a la guerra sucia en las últimas semanas, ¿es así?

–Ellos también la han practicado, pero yo no me quejo. Tengo la piel gruesa. Soy política. Sé a qué me metí y me gusta el box. Entonces, si no te gustan los uppercuts, si no te gustan los jabs, pues no seas boxeador. Yo no me quejo.

¿Estás de acuerdo en que ocho de cada diez mexiquenses quieren un cambio?

–Sí.

Ante el deseo de cambio en el Edomex, Alejandra del Moral está consciente de que el PRI le ha fallado a los mexiquenses. / Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

¿Y qué vas a hacer para cumplir esa expectativa de cambio que hay entre los mexiquenses?

–Lo hemos hecho desde que inició esta campaña: no han visto operar al PRI como operaba. No están los exgobernadores y el gobernador detrás de mí. No hay cajas de huevo llenas de dinero. Hemos hecho una campaña cercana. Hemos hecho una campaña con otros partidos políticos, que nunca había sucedido. El cambio inicia desde el primer minuto y desde el gobierno así será.

¿Esta es la elección más importante para el PRI?

–No lo sé. Esta es la elección más importante en la historia del país y del Estado de México, sin duda alguna.

¿Pase lo que pase la coalición sigue?

–Habrá que preguntárselo a los dirigentes de los partidos que integran la alianza, pero yo creo que es una buena fórmula seguir adelante con la alianza.

¿Costó trabajo empatar en la alianza ideologías completamente distintas como son la del PRI, la del PAN y la del PRD?

–No nos costó trabajo. Lo que sí es que sabíamos que era la única posibilidad de ganar y esa es una realidad. Ninguno de los tres partidos tiene el porcentaje de aceptación que tiene Morena. Eso lo sabíamos desde 2021.

Ahora, ¿qué ha sido lo novedoso? Pues que hoy somos un solo equipo. A pesar de todas nuestras diferencias ideológicas sabemos que lo que está por encima de los colores es que a la gente le vaya bien, porque está en riesgo la democracia, las instituciones, pero sobre todo está en riesgo un regreso al pasado.

¿Consideras que el PRI le ha fallado o le falló a los mexiquenses?

–Sí, yo creo que sí. Hay cosas que no hizo bien. Creo que hay cosas, como en todos los partidos, que hay que ajustar. Y como siempre lo dije en la campaña, hay que proteger lo que está bien, pero también hay que ser doblemente valientes para reconocer cuando nos equivocamos y cuando hay que ajustar las cosas.

Como autocrítica, ¿cuáles serían los temas en los que falló el PRI?

–La cercanía con la gente. Regresar a las causas de la gente.

¿Desde cuándo se empezó a perder esta cercanía con la gente?

–No lo sé. A mi me toca ya un PRI que compite. Desde que tengo memoria ya no me tocó ese PRI hegemónico.

¿Qué se juega en el Estado de México a partir de una elección donde compiten dos mujeres con dos proyectos totalmente distintos?

–Lo que está realmente en juego es saber quién cuenta con la mayor capacidad y experiencia para gobernar el estado. Lo que está en juego es que yo no quiero instaurar una ideología política en la entidad. No niego mi extracción priista, pero esta elección va más allá de eso, y yo como priista, lo reconozco, jamás pondré al PRI por encima de los intereses del Estado de México.

¿Estás consciente de que un triunfo de la alianza los mete de lleno a la competencia en las elecciones presidenciales de 2024 y que una derrota prácticamente sepultaría esa posibilidad?

–Totalmente consciente. Lo que sí es que no creo que sea tanto una sepultura si se da una derrota de la alianza en el Estado de México, pero sí creo que los comicios del domingo serán un punto de inflexión en la política mexicana. La política en este país nunca volverá a ser igual después de esta elección.

En los dos debates pusiste en el centro el tema de las capacidades de las dos candidatas, ¿cuál fue la razón?

–Lo que estoy planteando es que la gente compare las capacidades de cada una a la hora de salir a votar, cuando tenga enfrente la boleta. Que la gente compare cuáles han sido los resultados de cada una. Yo no soy quién para andar poniendo calificativos a nadie. Lo más importante para gobernar el Estado de México es la capacidad y la experiencia.

De ganar la elección, ¿cuál va a ser tu relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

–Será respetuosa por el bien del Estado de México.

¿Y con el gobierno de la Ciudad de México?

–Siempre habrá una buena coordinación. Literalmente abrazamos a la Ciudad de México. Tenemos problemas comunes de agua, de basura. La verdad es que nuestra relación siempre tiene que ser de enorme cordialidad, institucional, por el bien de los dos pueblos.

Si pierdes la elección, ¿quién será el culpable?

–Nadie.

Y si ganas, ¿de quién será el triunfo?

–De todos los que abrazamos esta causa, ciudadanía, sociedad civil, equipo de campaña, partidos de la alianza. A mayor participación ciudadana para el próximo domingo, todos ganamos.

¿Vas a respetar los resultados del domingo?

–Los voy a respetar. Soy demócrata.