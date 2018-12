No nos vamos a quedar con la duda, dice Javier Lozano tras muerte de funcionarios

El exsenador Javier Lozano Alarcón, hizo un llamado para que se realice una investigación exhaustiva de lo qué ocurrió en el desplome del helicóptero en donde falleció la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Al ser abordado por la prensa durante la ceremonia luctuosa de Alonso y Moreno Valle, en la explanada de la Plaza Victoria, de la capital poblana, el también ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señaló que si no hay recursos para la investigación se hará una colecta pero se debe conocer el fondo de la verdad del suceso.





Aquí tiene que ser exhaustiva, y se tienen que invertir los recursos que sean, y si no tiene los recoléctalos entre todos, pero nos me vengan que nos vamos a quedar con la duda de qué chingados pasó, no se vale





Asimismo hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que deje de polarizar a la sociedad poblana y a los mexicanos.

"No sirve de nada que esté haciendo ese tipo de expresiones como que si el Tribunal falló de una forma ilegal e ilegítima, que no se acerca a Puebla, que no se acerca a la gobernadora, ese tipo de cosas sigue sembrando división”, consideró Lozano Alarcón.

Por lo anterior señaló que ya no estamos en campaña y se debe generar unidad. Señaló que debido a esto, el ambiente es de tristeza y especulación y “se siembran todo tipo de sospechas”, concluyó.