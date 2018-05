No solo en las encuestas, hasta en las apuestas en Las Vegas somos favoritos: AMLO

Río Verde, SLP.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), dio a conocer que es puntero hasta en las apuestas de Las Vegas, con un 85 por ciento de ventaja.



"No solo son las encuestas, estamos 20 puntos arriba de ventaja, hasta las apuestas en las Vegas, estamos 85 por ciento de que vamos a ganar. Por eso no voy a hablar de la elección", presumió durante su discurso en Río Verde, San Luis Potosí.

Foto: Gabriela Jiménez

En el marco del día del maestro, reiteró que cancelará la reforma educativa, aunque los de la mafia del poder se rehúsen, porque él tiene la razón.

"No les gusta a los de la mafia del poder, pero no me importa tenemos la razón. Nunca más una reforma educativa sin el magisterio", ofreció en presencia del Frente Magisterial Potosino y las Redes Sociales Progresistas, a cargo del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González.

