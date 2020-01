AMLO guardará silencio en elección interna de Morena

Luego de que el Congreso de Morena designó como presidente interino del partido a Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no le corresponde pronunciarse y guardará silencio en torno a las decisiones que tomen en la fuerza política que ayudó a fundar.

“Nada, nada, nada, silencio. No hay cómplices, sino que no me corresponde y no tengo por qué participar en eso y ya lo he dicho y deseo a todos los partidos que resuelven sus diferencias”, afirmó durante la conferencia mañanera.

Reiteró que ahora tiene “licencia” para gobernar a todos los mexicanos y ya no se ocupa de esos asuntos, pues aspira no a ser jefe de Estado, sino de la nación y mantener diálogo con todas las fuerzas políticas.

En este sentido, adelantó que esta tarde comerá con los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional y la próxima semana con los del Partido Acción Nacional.

Mientras que el jueves de esta semana, desayunará con los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y otros, para proponerles que impulsen la iniciativa de elevar a derecho constitucional la pensión universal para adultos mayores y becas para los estudiantes de todos los niveles.

El Congreso Nacional de Morena extraordinario, convocado por Bertha Luján, definió nombrar como presidente interino al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, para que organice el proceso de elección interna, mismo que ha quedado pendiente desde el año pasado.

Hasta ayer, Yeidckol Polevnsky fungía como presidenta nacional de Morena.