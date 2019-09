Pagó EPN a una sola empresa 759 mdp

We Keep On Moving, que se asoció con compañías del empresario coahuilense Jorge Salim Fahur Pérez para ofrecer servicios de subcontratación personal, se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en el proveedor favorito del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En los tres últimos años de la administración del exmandatario se le otorgaron 15 contratos por un monto de 758 millones 938 mil 163 pesos a la compañía, pese a que carecía de experiencia en ofrecer servicios de subcontratación de personal, conocido como outsorcing, según documentos a los que tuvo acceso El Sol de México.

La historia de ascenso de la empresa de Jesús Rodríguez Hernández y Beatriz Eunice Arias Caballero comenzó el 9 de marzo de 2016, día en que la constituyeron en Cuautitlán, Estado de México.

We Keep On Moving fue constituida para prestar servicios de publicidad, marketing, operación y procesamiento de toda clase de tecnologías, así como para la compra, venta, construcción, administración y arrendamiento de vehículos automotores y semirremolques, compra y venta.

También puede comercializar y arrendar cualquier tipo de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Pero no tiene autorización legal para que sea un prestador de outsourcing.

Nueve meses después de su creación, y sin experiencia en sus servicios, We Keep On Moving ganó un contrato por 89 millones 730 mil pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien pidió un servicio de outsourcing para el proyecto de Red de Centros México Conectado.

La compañía cerró unos seis convenios con diferentes dependencias del gobierno de Enrique Peña en 2017. Entre ellos destaca un contrato por asignación directa por 100 millones de pesos por parte de la SCT para comprar servicios de outsourcing para el proyecto Red de Centros México Conectado.

RELACIONES EXTERIORES PAGÓ CASI 95 MILLONES DE PESOS

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contrató por 94 millones 827 mil pesos a la empresa de Jesús Rodríguez Hernández para que le diera servicios especializados con terceros para diversas áreas de la Cancillería.

Los servicios integral especializados subcontratación de personal We Keep On Moving fueron comprados por el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), quien pagó 71 millones 674 mil pesos, así como por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), quien destinó 67 millones 103 mil pesos.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, también, contrató en 33 millones 841 pesos a la compañía fundada en una colonia popular de Cuautitlán.

Sin embargo a finales de 2016 en una asamblea cambiaron la sede de la firma a Torreón, Coahuila.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que les pondrá lupa a las empresas de outsourcing, pues se ha abusado de la subcontratación.

En 2018, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Instituto Nacional de Salud Pública, así como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, la Secretaría de Economía (SE) y Nacional Financiera (Nafinsa) contrataron a We Keep On Moving, quien se alió con Intermex Comercializadora Internacional, Global Intermex, Natura Higiene y Valdepeñas Soluciones.

El apoderado legal de We Keep On Moving, Víctor Enrique Quiñones Pacheco, también funge como abogado de las compañías de Jorge Salim Fahur Pérez, Intermex Comercializadora Internacional, que ha incumplido contratos con el gobierno.

Fahur Pérez hoy compite con Supervisión Técnica del Norte en la licitación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la contratación consolidada de arrendamiento de flota vehicular.