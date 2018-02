PAN y PRD formalizarán petición de acuerdo que consolide el Sistema Nacional Anticorrupción

El PRD y el PAN buscarán construir el consenso necesario entre todos los grupos parlamentarios en el Senado y Cámara de Diputados, como lo exigen las organizaciones civiles, para que el nombramiento del Fiscal General de la República tenga la legitimidad indispensable para poder enfrentar los retos del cambio estructural que debe lograrse a lo que hoy es la PGR, dijo la senadora Angélica de la Peña.

Declaró que el PRD en el Senado de la República ha hecho suyas las observaciones y las propuestas de la sociedad civil para construir una Fiscalía General autónoma, independiente y eficiente, y al inicio del último período de sesiones de la LXIII Legislatura ratifica su postura y se une al compromiso del precandidato Ricardo Anaya Cortés para que la reforma integral del artículo 102 de la Constitución sea una prioridad indeclinable, aseguró la senadora.

“Este nombramiento debe derivar en lo que establezca el artículo 102 reformado de manera sustantiva y se discuta abiertamente de quiénes reúnen la autonomía, independencia y profesionalismo, requeridas para la persecución de la corrupción y las delincuencias con toda la certidumbre de que lo hará bien, respondiendo eficazmente a las exigencias de la sociedad y a las necesidades del país”, añadió.

Sin embargo, advirtió la senadora del sol azteca, serán oposición intransitable ante cualquier intento del PRI y sus aliados, como lo pretenden y lo han anunciado, de aprobar una ley que solo cambia el membrete de PGR a FGR sin reformar la Constitución en su artículo 102 y el transitorio que da pase automático a quien ocupe hoy la PGR.

Indicó que el PRI y su candidato José Antonio Meade se niegan a escuchar que el país demanda una nueva reforma constitucional de fondo y una nueva ley que se discuta en Parlamento Abierto para que sus preceptos también estén legitimados por la sociedad civil, que exige terminar la simulación y con funcionarios partidistas, no autónomos, no independientes y que llegan al encargo no por ser expertos en la materia sino para seguir sirviendo a los funcionarios que los nombraron.

PAN se suma a la petición

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) formalizará este martes, en reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, una invitación respetuosa al Gobierno federal, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a todas las expresiones políticas, para alcanzar un acuerdo que permita la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, informó el senador Fernando Herrera Ávila.

“Los senadores de Acción Nacional somos conscientes de que transitamos por una etapa de cambio de régimen; que hay que dotar jurídicamente de instrumentos que sirvan, precisamente, para esta transición que se va a vivir, y que uno de los temas básicos, fundamentales es lograr que las fiscalías General de la República y Anticorrupción lleguen en condiciones de autonomía e independencia”, dijo el coordinador de la bancada.

Herrera Ávila recordó que en su reciente Reunión Plenaria, previa al actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario trazó la siguiente ruta, clara y consecuente con la demanda social de hacer frente a la corrupción, sin simulaciones ni con fiscalías a modo.