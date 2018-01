Consolidación del SNA, en cancha del Senado

Para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que contempla 19 leyes, solo faltan de aprobar la Ley de Comunicación Gubernamental, la Ley de Adquisiciones Públicas y los cambios al Artículo 102 Constitucional, “cuya iniciativa presenté para modificarlo. Hablamos de la Ley de la Fiscalía General y Fiscal General”, manifestó la senadora Marcela Torres Peimbert (PAN).

Artífice en la construcción de este SNA, la legisladora comentó que otros pendientes son la elección de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, especializados en combate a la corrupción y la designación del Fiscal Anticorrupción

Los temas de impunidad y corrupción han permeado las agendas de las diferentes fuerzas políticas en el Senado de la República, de cara al último tramo de la LXIII Legislatura.

El senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI, se pronunció en días pasados por privilegiar la política a fin de alcanzar los acuerdos necesarios con los otros grupos parlamentarios.

Para el líder del PAN, Fernando Herrera Ávila, sin cálculos políticos y sin pretender imponer personajes a modo, dijo que el PRI y su gobierno debe asumir un verdadero compromiso en contra de esos flagelos y se aprueben las reformas legislativas pendientes en materia anticorrupción.

En el PRD, la integración del Sistema Nacional Anticorrupción no es motivo de negociación. “No hay reparto de espacios. No tengo elementos como para pensar que se haga una catafixia. En estos nombramientos se juega mucho la nación, pensando en los intereses de los partidos”, expresó su coordinador Luis Sánchez Jiménez.

¿La apertura, la voluntad política del PRI, conforma ya el camino para la integración del SNA?

-Si ellos están dispuestos a hacer una reforma al Artículo 102 Constitucional y darle plena autonomía a la Fiscalía General de la República, al Fiscal Anticorrupción y al Fiscal Electoral, nosotros por supuesto, vamos a entrarle.

Pero sí no es así, sí no hay voluntad y hacen los nombramientos para que alguien le cubra la espalda al gobierno saliente, nosotros no vamos a ser cómplices de eso, respondió el líder perredista.

Y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la senadora Ana Lilia Herrera (PRI), enfatizó que en la agenda de los diferentes grupos parlamentarios “está clarísima como una prioridad, el tema de la corrupción”.

Aclaró: “Falta a la verdad quien diga que queremos nombramientos a modo, porque en el Senado no hay ninguna fuerza política que tenga mayoría por sí sola. Se requieren acuerdos, consensos y una votación de las dos terceras partes para sacar adelante estos nombramientos”.

El Bloque PT-Morena buscará dictaminar la Ley Reglamentaria del artículo 34 Constitucional en materia de Propaganda Gubernamental; el tema de salarios máximos; el nuevo modelo para la Fiscalía General de la República.

También el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Demandará una nueva lista de perfiles para ocupar esta Fiscalía.