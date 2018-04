Para crear más empleos es necesario que haya inversión productiva: Anaya

Luego de su participación en la 26 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, Ricardo Anaya, aseguró que la recepción fue cálida y el mensaje que les dio es que se requiere una economía que crezca para todos.



El candidato de la coalición Por México al Frente, se reunió en un hotel de Polanco con el consejo bancario y explicó a su salida de la reunión que expuso un tiempo de 30 minutos su visión de país, y en ella planteó que es necesario crea más empleos y para esto, es indispensable que haya inversión productiva, por lo que llamó a confiar en México.

Asimismo externó que el spot de Mexicanos Primero, en apoyo a la reforma educativa, le parece simpático, aunque no lo ha visto porque solo se enteró de él en la síntesis matutina.



“Me parece muy bien y estoy absolutamente de acuerdo en que México necesita una educación de calidad porque de eso depende el futuro de toda una generación, de las niñas y los niños, estoy convencido que se puede implementar de mucho mejor manera la reforma educativa y por supuesto que seré un aliado incondicional de la calidad educativa para construir un mejor futuro, felicito a Mexicanos Primero y han aportado mucho para que mejore la educación en nuestro país. Es que saben que todavía no lo veo, lo leí pero no lo he visto, esta simpático y positivo”

Más tarde, el candidato de Por México al Frente, tendrá un mitin por la tarde de este viernes en Pachuca, Hidalgo.