Peña Nieto no se equivocó al traer a Trump a México cuando fue candidato: Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, aseguró que Enrique Peña Nieto no se equivocó al invitar a Donald Trump, siendo aspirante a presidente de Estados Unidos, a la residencia oficial de Los Pinos.

“No se equivocó “, respondió el aspirante de la coalición de Todos por México, cuando León Krauze cuestionó si el presidente Enrique Peña Nieto tomó una mala decisión al invitar a Donald Trump al invitar a Los Pinos.

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aceptó que no anticipaba triunfo de político republicano, incluso todavía “pensé en la mañana que no tendría posibilidades de ganar”.

Cuando Trump hizo campaña se decía que se iban a terminar las remesas, que tendríamos un impuesto transfronterizo, así como haría redadas y terminaría el TLCAN, señaló.

Al día de hoy con muchas dificultades muchas de esas amenazas se han disipado, agregó el político priista.

Sin embargo, “las cosas están terribles, en muchos sentidos. Y hoy quien nos está escuchando vive en la zozobra por un gobierno que es capaz, como escuchamos, ayer de calificar a los migrantes como animales y hemos comentado que eso es inaceptable”, agregó.

Acusa a AMLO por postular a Nestora Salgado

También aseguró que quedará en la conciencia de Andrés Manuel López Obrador la senaduría plurinominal de la secuestradora Nestora Salgado.

“Nestora Salgado va ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por la falla de la policía, esto Andrés Manuel queda en tu conciencia”, lanzó el aspirante de la coalición de Todos por México.

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) leyó un fragmento de un expediente de una investigación, la cual dejó a una agente libre por que la policía hizo mal su trabajo.

“Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamó para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tienen que entregar la cantidad de cinco mil pesos, así es que ya sabe cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija”, comentó Pepe Meade.

El político priista manifestó que el problema de la violencia tiene que ver con las armas que llegan a las manos de los delincuentes y con la impunidad.