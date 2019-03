Pese a recomendaciones de IATA AMLO reitera: Sedena operará Santa Lucía

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como poco profesionales a las organizaciones extranjeras como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y Militar, por emitir de último momento críticas negativas a sus proyectos.

Las recomendaciones se toman en cuenta, aunque esas organizaciones a veces no son tan profesionales. Había una organización de expertos famosa que decía que no podían volar al mismo tiempo aviones del aeropuerto de Santa Lucía acusó AMLO durante la conferencia mañanera.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente Se tomará en cuenta, se escuchará y se analizará la recomendación de la IATA por el nuevo aeropuerto, pero ya se tomó la decisión de que Sta. Lucía será operada por la Sedena y con las normas de SCT: AMLO [@lopezobrador_] https://t.co/ul49OjmgOx pic.twitter.com/Pe0MvrGkeZ — El Sol de México (@elsolde_mexico) 4 de marzo de 2019

Luego de que la IATA advirtiera la semana pasada en el Aviation Summit, que no es viable que la Secretaría de la Defensa Nacional opere y administre un aeropuerto civil, dado que no tiene la experiencia ni fue capaz de construir una barra perimetral, López Obrador insistió en que su plan se mantiene en pie y no habrá complicaciones porque seguirán las reglas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Recordó que durante la transición presidencial, Mitre emitió de último momento un dictamen en el que se descalificaba el proyecto de Santa Lucía, para presionar y mantener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco, antes de la consulta ciudadana.

Ante ello, reclamó que actúan como los tecnócratas, pero son tomados en cuenta porque cuentan con respetabilidad, incluso son considerados científicos.

"No actúan con la seriedad sufienciente, con el profesionalismo suficiente, están como los tecnócratas que todavía no pierden su respetabilidad y se les considera importantes técnicos, son como técnicos que se consideran científicos. Se toma en cuenta todo, lo importante es de que ya vamos a solucionar la saturación", concluyó.