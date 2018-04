Piden a AMLO que no "se caliente" en primer debate, dice que será respetuoso

GUASAVE.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), va a tratar con respeto a sus adversarios en el primer debate, aunque lo insulten.



"Me acaban de decir, no se vaya a pelear, no se caliente. No voy a engancharme aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto", dijo al finalizar un mitin en Guasave, Sinaloa.

El tres veces aspirante a la presidencia de la República comprende el nerviosismo de la "mafia del poder", ante su repunte de más de 20 puntos en las preferencias electorales, por lo que "es normal que nos estén atacando un día sí y al otro también".

Asimismo, explicó que el temor de la cúpula política se debe a que aún no han elegido quién va a ser el sucesor del presidente Enrique Peña Nieto, a diferencia del 2006 y el 2012, cuando hasta Vicente Fox se pronunció a favor de la candidatura de Peña Nieto.

"Están divididos los de mafia del poder, no tienen un candidato, hace seis años, ya se habían puesto de acuerdo a estas alturas para apoyar a Peña, todos, hasta Fox apoyaba a Peña, todos cerraban filas para apoyar a Peña", comentó.

López Obrador también minimizó la polémica en torno a la contratación del taxi aéreo y las especulaciones sobre una ruptura con el sector empresarial; luego de que se cancelara la mesa técnica de análisis del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En consecuencia, aseguró que no tendrá trabas el próximo 22 de abril, durante el primer debate y se mantendrá como puntero en las encuestas, pues hasta le hacen promoción con sus comentarios.

"Lo que hacen con eso es apoyarnos, abtes no se sabía tanto de nosotros. Ahora se sabe mucho más, y más en propaganda porque me tienen en la punta de la lengua", bromeó.

Por otro lado, anunció que el próximo 8 de mayo se reunirá con familiares de personas desaparecidas, a petición de las organizaciones sociales.