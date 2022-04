Piden juicio contra diputado Gabriel Quadri, por violencia política en razón de género

En un hecho bochornoso, el Pleno de la Cámara de Diputados vivió este jueves, un desencuentro entre el diputado Gabriel Quadri, del PAN, y la diputada Salma Luévano (transgénero), de Morena, cuando se ofendieron con palabras homofóbicas y amenazantes, momento en que se discutía una iniciativa de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones.

Después de aprobarse en lo general la Ley de Salud, vinieron las reservas y tocó a Gabriel Quadri su participación, pero al final del mismo, el diputado panista tocó el tema del Tren Maya que ocasionó que los morenistas se molestaran.

La diputada Salma Luévano pidió la palabra por moción de ilustración, pero llamó a Gabriel Quadri sinvergüenza y asesino “como mujer orgullosamente trans, –permítame, presidente – Como mujer orgullosamente trans quiero decirle al señor que está muy equivocado y que además recuerde que tiene hijos y familia, y que ojalá, ojalá, ahí eso le va a callar la boca. Tenemos hijos, familiares. Como yo tengo también familia”.

“Y si me pasa algo, tengo mi familia. Él, cuál. Lo he hecho responsable y lo voy a seguir haciendo responsable. Tengo denuncias en contra del señor precisamente por esa violencia de género y recuerde que hay infancia”, señaló la diputada.

Posteriormente, Gabriel Quadri le respondió a la diputada y le dijo: “el Señor Luévano me está amenazando dentro del Pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica”.

Al llamarlo “señor”, de inmediato prendió los focos rojos en todo el salón del Pleno y diversos diputados pidieron la palabra, por lo que tocó a la diputada Cynthia López Castro del PRI, para decir que Quadri violó la Constitución el artículo 1o. constitucional, que prohíbe la discriminación.

“Es una falta de respeto que se dirija como, señor, a una mujer. Una mujer en este país, diputado Quadri, es una mujer, porque ella así lo decidió. Y en nuestro país uno tiene el derecho de tener el género que uno quiera. Y es una falta de respeto hacia la compañera diputada dirigirse como, señor”.

Gabriel Quadri, diputado del PAN. Foto: Laura Lovera

La diputada exigió una disculpa pública, “porque nos está faltando el respeto a todas las mujeres, a todos los diputados y a todos los mexicanos, que hemos luchado muchos años en este país por que no haya discriminación. Y usted no se puede dirigir como “un señor” a una mujer. Entonces, diputado Quadri, le exigimos sus disculpas públicas. Y es vergonzante que un diputado federal viole de esta manera el artículo 1o. constitucional, de la no discriminación”, dijo ante el Pleno.

La diputada Susana Prieto Terrazas, señaló como violencia política por razones de género y, por lo tanto, solicitó se levanten las actas respectivas a efecto de que se le dé trámite a la denuncia correspondiente en contra del señor Quadri, porque la disculpa que se le ha pedido que dé es completamente insuficiente.

“Se la pasa exhortando a crímenes de odio este hombre. Este hombre es un nefasto y a mí me parece que no podemos seguir tolerando discursos como los que Quadri acaba de iniciar, llamando, señor, a una compañera que es mujer”.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas dijo que Quadri violentó el Reglamento de la Cámara de Diputados, y el Código de Ética y todas las leyes que se han aprobado y se ha legislado en favor de la comunidad, por lo que pidió a la Presidencia de esta Mesa Directiva, para que se lleve el asunto al Comité de Ética y si es necesario se inicie un procedimiento en contra de este diputado, que sistemáticamente ha estado violentado todas las leyes.

Santiago Creel, diputado del PAN. Foto: Laura Lovera

Gabriel Quadri de la Torre ofreció una disculpa a la diputada Salma Luévano, y reconoció que cometió una falta, un exceso retórico, “pero que también se da en el contexto de calumnias y de insultos que vienen de esa parte. Pido que se retire mi expresión del Diario de Debates y ofrezco esa disculpa”. La petición de Quadri fue rechazada por la ofendida.

“No acepto su disculpa, porque no solamente soy yo, somos una población de millones y millones y desafortunadamente por este tipo de personas, por esos discursos de odio nos están matando”, dijo la diputada Salma Luévano.

El diputado Santiago Creel, quien conducía la sesión llamó a un receso, y después de 15 minutos regresó el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, quié llamó nuevamente a receso y de inmediato terminó la sesión y citó para el martes 5 de marzo.