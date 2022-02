Por un sistema de primera y segunda vuelta, se pronunció Enrique de la Madrid

Un sistema de primera y segunda vuelta para México, me parece adecuado. Hoy en día, formar coaliciones es una tendencia natural en el mundo y me parece sana. Y coalición quiere decir que para llegar al poder tendrá que haber una representación de todos los diferentes puntos de vista políticos, consideró Enrique de la Madrid.

En la conferencia que dictó anoche “Oportunidades y Retos: El presente y futuro de México”, en la Universidad Anáhuac, México, puntualizó: “Un sistema de primera y segunda vuelta para México me parece adecuado”.

Puso ejemplos a los universitarios y dijo: “Hoy en día, Morena tiene aliados, en el fondo tiene una coalición. No tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Si estuviera solo este Movimiento no podría sacar ni los presupuestos del gobierno; pero como tiene como aliados al partido Verde y al PT, juntos hacen mayoría. Es una coalición”.

Y lo mismo pasa con los partidos de oposición que tratan de hacer una alianza opositora, una coalición.

En México, en la realidad nos enfrentamos a coaliciones de partidos que se suman para acceder al poder. Y esto ya se parece un poco a un sistema de segunda vuelta. Por lo menos del lado de la oposición los partidos que se suman es como si estuvieran en segunda vuelta, subrayó el ex secretario de Turismo.

Luego consideró: “Me parece que el sistema de segunda vuelta para México es bueno, porque nadie gana por sí mismo y nos obliga a negociar entre nosotros y nos obliga a incluirnos y hacia allá deberíamos ir”.

Sostuvo que en el caso nuestro y en muchos países, donde hay segunda vuelta, el candidato que no ganó en la primera vuelta, porque no logró el mínimo de los votos que puede ser el 50% o en otros países el 45%, se tiene que ir a una segunda vuelta.

Y pasan solo el primero y segundo lugar que están obligados a buscar coaliciones y a buscar a otros partidos que sumando les da mayoría absoluta para poder formar gobierno.

Hoy en día en el mundo es difícil que haya un partido que nos represente a todos. En México durante 60 o 70 años, el PRI era un poco eso. Todos cabían en el PRI: de derecha, de izquierdas porque era la manera de acceder al poder.

Agradezco a la Universidad @Anahuac, sobre todo a las y los jóvenes de @AnahuacSinergia, por la amable invitación para platicar y reflexionar alrededor de #México y su democracia, gobernabilidad, justicia, seguridad, educación, empleos, economía y salud, entre muchos otros temas. pic.twitter.com/qcIRCfC4QS — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) February 22, 2022

Pero el mundo se hace sofisticado y hoy es muy complicado que haya un partido que nos pueda representar a todos. Y es muy difícil que un partido gane en la primera vuelta.

Al hablar de democracia y a preguntas de las y los alumnos que participaron proactivamente con el conferencista, comentó sobre una definición sobre democracia: Es un sistema con reglas ciertas y resultados inciertos.

A los presentes les hizo esta perspectiva histórica: En el México de los 80s, en la democracia había reglas ciertas. Las reglas del juego eran ciertas; pero lo resultados también eran ciertos. Eso no era una democracia plena, porque una de las reglas de la democracia es que no te sepas el resultado de la elección, antes de que ocurra ésta.

En el México antes del 2000, hablo del 1997, el país tenía reglas de juego ciertas: te sabías el resultado de las elecciones antes. No era una democracia plena.

“Como país hemos avanzado mucho. Tenemos reglas del juego claras y los resultados de las elecciones inciertos. Eso es una democracia. Sabemos cuáles son las reglas que hay que seguir, como en el fútbol. Conoces las reglas, lo que no te sabes de manera anticipada es quién va a ganar. Esa es democracia.

EMPEZAMOS A PELIGRAR EN TERMINOS DE DEMOCRACIA

Y el mundo en el que veo que estamos hoy metidos en México, es que empezamos a peligrar en términos de una democracia porque sí tenemos incertidumbre sobre los resultados y empezamos a tener incertidumbre sobre las reglas.

Por eso, no en balde, The Economist, apenas hace unos días, nos clasifica si somos un país democrático o autoritario, ya nos empieza a poner en el régimen de “hibrido”.

¿Y qué es un hibrido?

Diría entre otras cosas que se está atentando contra las reglas del juego, se atenta contra esta certeza que debe de haber en las reglas, cuestionó y respondió.

Enseguida, comentó: “Soy un convencido de que la democracia, como decía Churchill, es un muy mal sistema de gobierno, con la excepción de que todos los demás, son peores”.

Es malo, tiene deficiencias y no siempre elegimos lo correcto. No siempre votamos de manera racional y usamos muchas veces las emociones. Tomamos muchas veces decisiones precipitadas. Y no es cierto porque la mayoría decida una cosa eso es verdad o lo mejor.

Porque la alternativa que es un régimen autoritario, dictatorial y donde al final acaba de estar en manos de un iluminado que nos dice que es lo que hay que hacer.

En la Constitución lo que dice: “ …El mejoramiento constante de los niveles económicos, sociales...”

Y ahí está la primera respuesta a cómo defender la democracia. La verdad es que tiene que dar resultados, tiene que ayudarle a que la mayoría de gente mejore su nivel de vida. Sí no mejora su nivel de vida, empieza a cuestionarse sí la democracia existe.

“No hay una democracia que se pueda sostener sin dar resultados concretos económicos, sociales. Tiene que dar resultados”.

Por eso, hoy en día en el mundo hay un cuestionamiento a la democracia porque mucha gente ve que no le da resultados. “Para que la democracia se sostenga, tiene que dar resultados”, repitió.

“Sí hay resultados debe de haber democracia. Vamos por una democracia con adjetivos”.

Luego comentó: Ya muchos aprendieron cómo llegar al poder, deshacer todas las instituciones democráticas, atentar contra los contrapesos, cooptar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, irse contra los órganos autónomos, pegarle a la libertad de prensa.

Entonces, ellos formalmente son democracia, pero no les importa. “La democracia que nos importa es aquella que respeta las libertades. Antes que nada, la libertad como concepto. Es importante la libertad de pensamiento”.

También tener libertad de expresión; tener libertad económica y para esto debe haber también libertad de competencia.

“Por tanto, necesitamos una democracia que dé resultados, que se consolide; pero también necesitamos una democracia para dar resultados. Creo mucho más en que todos los estamos aquí, generemos una visión de país y no un iluminado o iluminada que nos diga cuál es el camino a seguir”.

Para mí, un país de clases medias y con una democracia plena. Eso es lo que veo como un país desarrollado, dijo Enrique de la Madrid, anoche en la Universidad Anáhuac, México.