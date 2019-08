PRI exige a aspirantes a la dirigencia respetar las reglas

La Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó a los aspirantes a la dirigencia nacional a guardar el orden, respetar las reglas y sobre todo la voluntad de la militancia.

Al ofrecer un mensaje a medios de comunicación, Rubén Escajeda, presidente de la Comisión, indicó que los aspirantes deben de guardar civilidad y sobre todo a los militantes les pidió construir un ambiente sano.

Además, indicaron que los aspirantes no pueden declararse ganadores hasta que no se den a conocer los detalles de manera oficial. “Los resultados preliminares no tienen valor jurídico, el martes 13 sesionaran los órganos auxiliares y harán el cómputo por entidad y el miércoles 14 a partir de las 09:00 horas, la Comisión Nacional de Procesos Internos hará el cómputo oficial, se darán los resultados, la validez y la entrega de la constancia”, dijo Abraham Güémez, secretario técnico de la Comisión.

Detalló que hasta esta hora, no se han recibido denuncias formales sobre incidencias en el proceso, sobre todo a las denuncias dadas a conocer en redes sociales.

Abundó que se instalaron 5 mil 892 casillas, siendo el 96% por ciento, y que se registró un incidente en Tepezalá, Aguascalientes donde se robaron mil 240 boletas; además de que en Zitacuaro, Michoacán, el estado del tiempo no permitió la instalación de las mesas receptoras, mismas que no impactan el proceso.

Refirió que se imprimieron mas de 6 millones boletas, aunque no se aclaró la empresa las imprimió. “Es la empresa que produce todos los materiales a los órganos electorales en el país”, detalló Abraham Güémez, secretario técnico de la Comisión.

Por lo anterior, Güémez acotó que las boletas tienen 12 medidas de seguridad y las listas nominales de los militantes, ocho. Además que el líquido indeleble es el mismo que se usa en los procesos electorales federales.

En este sentido, subrayó que se estableció un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para el préstamo de urnas, mamparas y todo el material electoral para la elección.

Sobre los observadores electorales, Abraham Güémez, secretario técnico de la Comisión, hubo poco interés, ya que de 51 registros que se tuvieron en 5 estados, al final solo son 32 los que están formalmente acreditados en Tabasco, San Luis Potosí, Ciudad de México y Guanajuato.

Cabe desear que hasta las 19:00 horas se ofrecerá por parte de esta Comisión un nuevo mensaje.