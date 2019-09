PRI no aceptará chantajes internos y externos: Alejandro Moreno

Al anunciar que en próximos días se lanzará la convocatoria para la renovación del consejo político, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que no van aceptar chantajes ni internos y externos, al tiempo de señalar que están dejando la soberbia a un lado por la humildad.

En el auditorio Plutarco Elías Calles de la Sede Nacional del tricolor, Moreno Cárdenas dejó en claro que con la renovación del consejo se busca la proximidad con la militancia para que el PRI tenga una sola voz.

“Por eso estamos trabajando por un PRI blindado de chantajes, tanto hacia adentro como hacia afuera”, aseveró Moreno Cárdenas.

“Amenazas y chantajes, a los priístas no nos intimidan. Desde el momento que decidí luchar por la dirigencia nacional del PRI sabía a lo que enfrentaba. No me doblego ni me doblegaré nunca. Estoy firme en la determinación de impulsar al PRI que gane el debate”, sostuvo.

Puntualizó que los priístas no deben olvidar como partido que “estamos inmersos en la disputa por el poder”, por lo que ese espacio de lucha es intenso.

Dejó claro que no pretende que su causa personal sea la causa del partido, tampoco que el PRI asuma la defensa de los militantes en lo personal, por lo que “si hay nombres y apellidos deben de responder y no el partido”.

Sobre la renovación del consejo político nacional refirió que se ha aprobado la convocatoria ya que este es el órgano que ha tomado las decisiones más importantes del partido y que junto con la asamblea son los órganos más importantes para el PRI.

“Además de emitir nuestra convocatoria. Este consejo que ha tomado las decisiones. Es dale pie e iniciar la nueva etapa del PRI y es la oportunidad de convocar a la mayor participación política de nuestro partido”.

Por último, sentenció que se deberá tener un consejo político nacional incluyente, representativo. “Un consejo político nacional a la altura de los retos que demanda México y sin duda al compromiso que habría que asumir nuestro partido para darle soluciones y repuestas a los priistas y a los mexicanos”.

“Por ello no desaprovechemos esta oportunidad, salgamos de este consejo con ánimo renovado y acudamos a las entidades federativas, a convocar la mayor participación pero sobre todo con convocando a la unidad y al diálogo”, finalizó.