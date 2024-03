PRI pide en el Senado la desaparición de poderes en el estado de Campeche

Este jueves, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió en el Senado de la República, desaparecer los poderes en el estado de Campeche, ante la falta de soluciones por parte de la gobernadora Layda Sansores, quien, aseguran, ha dejado a la deriva la seguridad y la entrada del crimen organizado.

La petición la hizo la senadora Cecilia Sánchez del PRI, quien hizo la petición “por la falta de gobernabilidad que ha provocado la gobernadora Layda Sansores San Román”.

Dijo que, en estos momentos, hay manifestaciones de policías de los cuales ella se ha mofado.

Sociedad Cientos marchan en Campeche exigiendo renuncia de Sansores tras motín en penal

"A pesar de que las policías mujeres estuvieron en muchos riesgos, sin equipo, dentro del CERESO, fueron violentadas y pasaron momentos muy desagradables porque no llevaban el equipo adecuado”.

También manifestó que Campeche siempre estuvo en los primeros lugares de seguridad pero acusó que con sus acciones, la gobernadora hizo enfurecer a la ciudadanía.

“Es un estado tranquilo, no hay manifestaciones, es la primera vez que el pueblo se manifiesta de esa manera, bajo la burla de la gobernadora”.

Los policías de Campeche se mantienen en paro, además de que desde el pasado 16 de marzo tomaron las instalaciones de la SPSC. Foto: Michael Balam / Cuartoscuro.com

La senadora expresó que la petición de los policías que se han manifestado es la remoción de Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, pero aseguró que la funcionario ha sido protegida supuestamente por la gobernadora Layda Sansores.

También arremetió en contra de Morena y acusó que Layda Sansores se parece al presidente Andrés Manuel López Obrador quien siempre, señaló

“Solo bastaron menos de tres años del gobierno de Morena para que el pueblo se manifestara y para que el pueblo hablara y pidiera la destitución, queremos denunciar todas las anomalías que han estado cometiendo con el cuerpo de policía y sobre todo nuestra solidaridad con ellos y con las mujeres policías que fueron violentadas”, señaló.

“Quiere quitarse todos los golpes como lo hace el Presidente de la República, siempre echándole la culpa a los gobiernos anteriores o diciendo que es una manifestación provocada por los demás partidos".

“Los partidos de PRI, PAN, PRD no tuvieron nada que ver en esa manifestación y el Movimiento Ciudadano no tiene ese poder de convocatoria, así que por favor no estén inventando cosas”.

Cientos de personas marcharon para exigir la renuncia de Layda Sandores. | Foto: Michael Balam Chan / Cuartoscuro.com

“Tiene que irse porque no ha sabido hacer las cosas, porque solo ha hecho una burla de nuestro Estado”.

Ante los medios de comunicación, Cecilia Sánchez expresó que los gobiernos de Morena prometieron un cambio y no lo han cumplido.

“Estamos esperando que el pueblo tome riendas en el asunto y esta señora se ha burlado de todos los campechanos, sale haciendo mofa de todas las actitudes que tiene la gente. No puede ser posible que ella le diga a los policías que se vayan a llorar con su mamá”.

“Vamos hacer todo lo que esté en nuestras manos y vamos a acudir a las instancias que sean necesarias para que la señora se vaya, que deje de hacer el ridículo en nuestro estado, que además es al que no le ha llevado nunca ningún beneficio a pesar de tantos años de estar en la política”, manifestó ante la prensa.

Ahora piden la destitución de la Gobernadora @LaydaSansores por haber enviado a mujeres policías al Penal de Koben sin armamento y fueron ultrajadas lamentable lo que está sucediendo en los Gobiernos de Morena pic.twitter.com/bO10oMjmvJ — RosarioCastroL (@RosarioCastroL) March 21, 2024

¿Qué ocurre en Campeche?

La noche del pasado viernes 15 de marzo se llevó a cabo un operativo en el penal de Campeche, en el que 30 agentes de la policía estatal resultaron heridos.

Hombres y mujeres policías fueron enviados sin equipo al penal de San Francisco de Koben, donde hace unos días se registró un motín, por lo que algunas de ellas fueron agredidas.

Esto causó manifestaciones y la petición de la renuncia de las autoridades de seguridad, ante los hechos por lo que la población y policías piden la destitución de la gobernadora Layda Sansores, su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz.