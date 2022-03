PRI reflexiona sobre reforma eléctrica y aún no tiene postura, falta debatir: Moreira

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició el tiempo de reflexión, para la reforma eléctrica, después de 26 foros del parlamento abierto, pues hasta ahora no han definido una postura, pues la única es la inicial de escuchar lo que aquí (en la Cámara de Diputados) se presentó, pues falta el debate político, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Rubén Moreira Valdez.

Tras concluir con el foro 26 del parlamento abierto, Moreira a título personal dijo que se van satisfechos, porque hay muchas horas aquí de inteligencia que tenemos que analizar y discutir y el “PRI siempre va actuar con responsabilidad, con amor por México, para buscar lo que a las y los mexicanos les convenga”.

“En el PRI no queremos la concentración del poder y la destrucción de los contrapesos, pero tampoco una autonomía que se coloque sobre la ley y empiece a legislar cuando hay lagunas. “Tenemos que entrar a ese debate”, advirtió el priista.

Recordó que el debate fue arduo, se tuvieron 25 foros, 135 ponentes, y más de 180 horas de parlamento.

“En el PRI somos claros, no se puede votar sin debatir, esa lógica no existe, primero se debate y luego se vota. Mucho menos opinar sin conocer lo que se propone, por eso empujamos estos foros, y cuando haya otra contrapropuesta y cuando haya iniciativas, pediremos, obviamente no los foros, pero sí que se conozca lo que estamos viendo”.

“Queremos el uso de la dialéctica, como acá se señaló, para que las opiniones distintas lleguen a una síntesis y tengamos lo mejor para todas y para todos. Nosotros somos socialdemócratas, y lo digo con orgullo. Eso dicen nuestros documentos básicos. Y ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en un Estado donde haya bienestar para todas y para todos”, manifestó el coordinador de los priistas.

Moreira insistió que lo que buscan el PRI es soberanía y un país libre, y “no que un día nos bajan el switch y nos dejen a todos a oscuras”, así como se respete el medio ambiente, pero sobre todo, que la electricidad sea barata para todos, sea segura para siempre y sirva para crecer, para que haya salud, educación, y desarrollo.

“Nos preocupa una distribución desequilibrada de los ingresos y una concentración del dinero en unos cuantos y la pobreza en todos, y que no pongamos reglas claras para una competencia donde quienes estén más desprotegidos puedan cumplir su aspiración de crecer, y no que los dados se vayan cargando”, señaló el líder del PRI.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró de que están conscientes, de que en el perchero no se iban a quedar ninguna de las posiciones que defienden, ni las políticas, ni las ideológicas.

Pero en un país democrático, de lo que se trataba precisamente, es que, de cara a la nación, que tiene la soberanía, porque el pueblo es el soberano, se expresaran todos los puntos de vista, todos los que estaban a favor y los que están en contra de la iniciativa a la industria eléctrica.

Dijo que durante los discursos se escuchó algo que es necesario y está vinculado al derecho humano, la electricidad y la Comisión Federal de Electricidad como un instrumento de compensación social frente a la pobreza eléctrica que aún tiene nuestro país en comunidades y en hogares.

“Ahora, lo que empieza es la discusión en el seno de las Comisiones Unidas, nosotros queremos proponer a la Junta de Coordinación Política que a través de la secretaría técnica, además de que se incorporen a la relatoría las tres propuestas concretas que el día de hoy escuchamos, que pudieran presentarse en la siguiente sesión de la Junta de Coordinación Política las conclusiones a manera de libros blancos”.

Además, señaló Mier Velasco, que del micrositio que tenemos, que se pudiera elaborar en la relatoría los libros blancos y el resumen, para que se remitan una vez aprobado a las Comisiones Unidas, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y de Medio Ambiente para que se incorporen al dictamen, e iniciar el proceso de dictaminación.