Prisión por 20 años a quien adultere, falsifique, contamine y altere vacunas contra Covid-19

El pleno del Senado de la República aprobó castigar hasta con 20 años de prisión a quien adultere, falsifique, contamine y altere vacunas contra el Covid-19, así como medicamentos, fármacos, materias primas y aditivos de envases finales para uso o consumo humanos, así o su fabricación sin los registros, licencias o autorizaciones que señala la ley.

Con 65 votos a favor, 14 en contra y una abstención se reformó la Ley General de Salud, que también imponen una multa de hasta 100 mil veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a 8 millones 962 mil pesos a quien incurra en estas conductas delictivas.

Se aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de 20 mil a 50 mil veces la UMA a quien falsifique, adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación.

Las reformas a esta ley provocaron un debate entre Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD y Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Parlamentario Plural, toda vez que el ex titular de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, criticó que sea cometiendo los errores de gobiernos pasados, como el de incrementar las penas, como se pretenda inhibir la comisión de los delitos.

“Al final de cuentas es un aumento de la pena. Es un incremento de la pena y me parece que eso es un error y no podemos en este tiempo y momento repetir las cosas que le criticamos a los gobiernos anteriores. Es que el triunfo ético tiene que ver con hacer las cosas distintas, no con darles la razón histórica, este tipo de medidas les da la razón histórica a los gobiernos anteriores que se criticaron. Lo que no se puede hacer es criticar y hacer lo mismo”, dijo Álvarez Icaza.

Mundo #Data | Se empieza a hacer obligatorio el vacunarse para trabajar

Por su parte, el ex procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reviró y aseveró que con esta reforma no se incrementa ninguna pena.

“Hoy no estamos hablando de un incremento de penas, estamos hablando de una diferenciación, de graduación de proporcionalidad en un mismo supuesto. O sea, no estamos aumentando la falsificación, esa quedó igual, sólo se actualizó porque en lugar de hablar de salarios mínimos ahora se habla de UMA’s. Pero, se está poniendo un supuesto de graduación distinto.

A mí me parece que la etapa de una pandemia debe de tener un mecanismo de reforzamiento y de respuesta para las organizaciones de las que nos habla la OMS que hoy nos advierte de las ganancias multimillonarias de más de 30 mil millones de dólares o de lo que nos habla la DEA de un ejercicio de organizaciones criminales multilaterales”, argumentó.

En el dictamen se establece que se aplicará una pena de uno a nueve años y una multa de 20 mil a 50 mil UMA´s a quien venda u ofrezca, comercie, distribuya, transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados.

La misma pena aplicará a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas. Cuando algunas de las conductas anteriores involucren medicamentos o vacunas que pretendan prevenir, detectar, tratar o curar algunos de los supuestos previstos en el artículo 181 de la Ley General de Salud, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el caso anterior, aumentará la pena en un tercio cuando además del delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.