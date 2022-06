Quadri asegura que médicos cubanos vienen a hacer propaganda comunista

El diputado del PAN, Gabriel Quadri de la Torre, interpuso una denuncia, contra quien resulte responsables, ante la Fiscalía General de la República, por el internamiento a México de médicos cubanos contra quienes se podría violar sus derechos y ser víctimas de trata de personas, así como de las leyes de migración y educación, esto, ante el anuncio hecho por el presidente de contratar a galenos de la isla.

Afirmó que traer médicos cubanos “esclavos” encubre, por una parte, un financiamiento al transferir recursos a la dictadura cubana y, la otra, es un mecanismo de propaganda comunista.

Asimismo, exigió medidas cautelares para impedir que el presidente López Obrador, traiga nuevos médicos cubanos “como esclavos” en los términos en los que firmó acuerdos con la “dictadura” cubana en su reciente viaje a dicho país.

“La importación de Médicos Cubanos a México bajo este esquema, viola el convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, así como el convenio 105 de la propia OIT, sobre la abolición del trabajo forzoso”, explicó Quadri.

Luego de presentar su denuncia dijo que se viola la Ley General para prevenir la trata de personas, ya que estas acciones conllevan a esclavitud y explotación laboral.

Quadri de la Torre, expuso que se trata de un financiamiento, una explotación ilegal y de esclavitud contemporánea la importación de médicos cubanos, ya que viola la Ley General de Educación y el requisito de revalidación de estudios realizados en el extranjero.

“Los médicos cubanos no acreditan y no tienen cédula profesional para poder ejercer la medicina, lo que constituye usurpación y, por lo tanto, un delito”, explicó.

Agregó que esta decisión, viola la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de profesiones, ya que carecen de patente ejercicio, al hacerse acreedores a penas de prisión establecidas por el artículo 250 del Código Penal vigente.

Adicionalmente, agregó que la importación de médicos cubanos, viola la Ley de Migración en sus artículos 10 y 11, que establece el derecho a los migrantes a la preservación de la unidad familiar, así como el debido proceso en la procuración e impartición de Justicia y a presentar quejas en materia de Derechos Humanos, cosa que ellos no pueden hacer.

En tanto, también se viola el artículo 17 de esta propia Ley de Migración, que señala que son las autoridades mexicanas, las que podrán retener la documentación migratoria de estas personas, cuando la dictadura cubana les retiene sus pasaportes y otros documentos migratorios.

Médicos cubanos. Foto: Cuartoscuro

“Es un delito de la misma forma, se incurre en un delito de acuerdo al artículo 159 cuando se interna a los médicos cubanos en el país, sin esta documentación correspondiente y con motivos de tráfico de personas”.

Dijo que por eso es fundamental investigar y sancionar penalmente el internamiento en México de médicos cubanos, por lo cual se interpuso la denuncia, a quien resulte responsable, empezando por el presidente López Obrador.

El legislador aseguró que los cubanos en buena parte lo que hacen, es hacer propaganda comunista en los barrios y en los pueblos, en los cuales se insertan y, bueno, estos trabajadores de la salud cubana, pues viven en condiciones prácticamente de esclavitud, trabajan, en condiciones muy precarias, bajo explotación, con salarios absolutamente miserables, padecen retención de pagos, jornadas laborales ilegalmente extensas y restricciones a su libertad de movimiento y a su privacidad.

Además, los médicos carecen de un contrato, son vigilados día y noche por comisarios políticos de la dictadura, quienes se aseguran que cumplan con sus labores de propaganda, que no deserten, que no huyan, que no se queden, que no se vayan y que sigan bajo este esquema de esclavitud.

Asimismo, se les impone una cartilla ideológica comunista que es la que tienen que promover en los barrios y pueblos, “es lo que han hecho y quiere el presidente López que sigan haciendo en nuestro país”, aseveró.