Que vengan si están hartos del charrismo: Gómez Urrutia

Era el día, un gran día. Nacería la Confederación Internacional de Trabajadores, la CIT y a las 10:36 llegó al escenario -Sindicato Minero/Teatro 11 de Juliosu futuro presidente, Napoleón Gómez Urrutia, apenas puso pie en la acera, se produjeron aplausos y gruñidos de la valla que lo protegía. “Por aquí no pasa nadie” prohibían los forzudos elegidos para proteger -distanciar- al senador. Sonrió, alzó los brazos, agitó palmas y apretó el paso el líder-legislador.

“Este es el Día de la Libertad Sindical, fecha histórica. Esta confederación pertenece por entero a los obreros, no la mueve nadie de 'arriba'”. No la guía el Gobierno, ningún grupo es su propietario, tampoco es de Napoleón Gómez Urrutia. La CIT -proclamó su flamante dirigente- nace ante la urgente necesidad de defender los derechos de los trabajadores. Obreros desde hace décadas postergados, olvidados, agredidos, oprimidos, reprimidos. Fuerza de trabajo, víctima de los gobiernos neoliberales que alrededor del mundo imperan.

“Respondamos con unidad, globalicemos nuestro esfuerzo, desechemos la idea de que los obreros son débiles y apáticos. Que vengan a nuestra confederación los que estén hartos de los líderes charros, de representantes que negocian sus contratos colectivos. México vive hoy un tiempo de intensos y diferentes cambios, este gobierno no reprimirá al genuino movimiento obrero, ve complacido que los trabajadores elijan -por voto secreto y directo- a sus representantes”.

Eran las 12:02 cuando -ya investido Presidente de la CIT- el vigoroso Napoleón Gómez Urrutia repasó días de persecución, calumnia y desprestigio. Estallaban -como luces de bengala- porras y estribillos que rebotaban entre el lunetario, paredes, telones y lámparas que adornaban el “11 de Julio”. “Venimos a apoyar al compañero Napoleón -dijo Martín Esparza Flores (líder del SME)”.

La CIT busca unificar al movimiento obrero. Hoy y desde hace mucho tiempo no tiene voz, el salario de los obreros se ha atomizado, la subcontratación lo despoja de derechos. Se burla así el Artículo 123, por abusos de empresarios y el contubernio que practican con gobiernos insensibles. Felipe Calderón golpeó al SME, en 2009 extinguió Luz y Fuerza y ahí están él y la señora Kessel al servicio de Iberdrola. Echó a la calle a 44 mil trabajadores, estamos en la lucha 16 mil 599”.

Foto: Ernesto Muñoz

“El 1 de Julio echamos del poder -se ufanó Esparza Flores- a los neoliberales. Hoy los obreros estamos por una mejor interlocución con el Gobierno de la República, los electricistas estamos en pie de lucha, en estos días marcharemos por la ciudad hacia Gobernación, con Manuel Bartlett tenemos muy buena relación”.

“A la fecha, el ingreso de los trabajadores mexicanos es el más bajo de América Latina. Irritante. Pues tiempo atrás fue el de mayor poder. Aquí estamos para defender las condiciones de trabajo de los obreros. No soliviantamos a nadie. No pretendemos socavar a ninguna federación, o confederación. Aquí está -nos anima- el líder de la CROM. Rodolfo González Guzmán. El martes nos visitó Joel Ayala, el dirigente de la FSTSE. Las puertas de la CIT están abiertas para todos. Además de las existentes se crearán las secretarías pertinentes. Ya tenemos estatutos. No hay -imposible aquí- injerencia de sindicatos extranjeros. Nuestra ley lo prohíbe”. Así decía Napoleón Gómez Urrutia.

La Senadora Minerva Citlali Hernándz culpó “a traidores del movimiento obrero, a mañosos y abusivos”, del desencanto de toda una generación de jóvenes.

Mientras Miguel Ángel Yúdico Colín (dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes Transformación Aviación Servicios y Similares) relató -hasta conmover al gentío que abarrotó el teatro fui echado de Los Pinos no una ni dos, sino varias ocasiones en que quise manifestar mis quejas”.

Napoleón Gómez Urrutia mostró ayer su vigor. De Sonora llegó un centenar de los suyos, les tomó protesta como lo hizo la Senadora Cecilia Sánchez García al flamante Comité Ejecutivo de la CIT (Confederación Internacional de Trabajadores). Gran día de la libertad sindical.