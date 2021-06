Ratifican a partidos en municipios violentos

De los 15 municipios considerados como los más violentos por el Gobierno federal, en 13 no hubo alternancia en las pasadas elecciones. Los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Morena retuvieron estas demarcaciones que concentraron 26.4 por ciento de los homicidios registrados en los primeros tres meses del año.

Se trata de los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, Cajeme, Morelia, León, Chihuahua, Celaya, Culiacán, Guadalajara, Acapulco, San Pedro Tlaquepaque, Benito Juárez, Irapuato, Iztapalapa y Salamanca. De estos, sólo Ciudad Juárez, que pasará de manos de un independiente a Morena, y Morelia, gobernado actualmente por Morena, pero que el domingo ganó un panista, tuvieron alternancia.

El pasado 21 de mayo, al presentar el informe de incidencia delictiva correspondiente a abril, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que en los primeros tres meses hubo mil 861 homicidios en esos municipios, lo que representa una cuarta parte del total registrados en el país.

“La coordinación mediante las Mesas de Paz y la territorialización de las Fuerzas Armadas y de seguridad ha disminuido el homicidio 18.9 por ciento en promedio de los siguientes 10 municipios: Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, Morelia, Benito Juárez en Quintana Roo, San Pedro Tlaquepaque, Iztapalapa, Irapuato y Salamanca. Las autoridades municipales, estatales y federales tenemos el reto aún de detener el alza de los homicidios en León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua, donde se incrementaron 17.3 por ciento en promedio”, dijo Rodríguez ese día en Palacio Nacional. En Culiacán, cuna del Cártel de Sinaloa, la coalición Morena y el Partido Sinaloense se alzó con la victoria con la reelección de Jesús Estrada Ferreiro.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, (287 homicidios de enero a marzo), territorio con presencia del los cárteles de Sinaloa, Del Golfo, Noreste, Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva y Cártel de Tijuana, Cruz Pérez Cuéllar, de la alianza Morena-PT-Nueva Alianza, ganó las elecciones. Este ayuntamiento era gobernado por el independiente Armando Cabada.

En Tijuana, ciudad de paso tanto de droga como de migrantes, Morena retuvo la presidencia municipal tras el triunfo con Monserrat Caballero.

Acapulco fue otra de las ciudades que mantuvo Morena. El puerto es uno de los puntos turísticos del país, pero también ha sido escenario de grandes decomisos de droga, como el ocurrido en agosto del año pasado cuando la Secretaría de Marina aseguró 2.4 toneladas de cocaína.

Otro municipio con alta afluencia turística y que está considerado como uno de los más violentos del país es Benito Juárez, donde se ubica Cancún. Ahí, la morenista María Elena Hermelinda Lezama Espinosa es la virtual ganadora del Ayuntamiento. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad federal, en Cancún operan dos de los mayores cárteles del país, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Los otros tres municipios de esta lista que conservó Morena son: Cajeme, Sonora, Iztapalapa en la Ciudad de México y Salamanca, Guanajuato.

En Cajeme competía por Movimiento Ciudadano (MC) por la alcaldía Abel Murrieta, abogado de la familia LeBarón, pero fue asesinado mientras hacía campaña el 13 de mayo pasado.

Mientras que Iztapalapa es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, misma que fue una de las que pudo retener Morena.

Finalmente, Salamanca es otro municipio que se ha visto envuelto en actos de violencia en los últimos meses, principalmente por homicidios y huachicoleo.

Por su parte Acción Nacional repitió en León, Celaya, Irapuato y Chihuahua. De estos municipios, tres se encuentran en Guanajuato, entidad que en 2020 sufrió la violencia generada por el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación. Mientras que en la presidencia municipal de Chihuahua el panista Marco Antonio Bonilla Mendoza se alzó con la victoria. Finalmente, MC retuvo Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, municipios ubicados en la zona metropolitana de la capital de Jalisco, que en los primeros meses del año ha sufrido diversos actos de violencia al grado de solicitar la presencia del Ejército en marzo pasado.

SEGURIDAD DEBE SER PRIORIDAD

Para la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE), Catalina Pérez Correa, la prioridad de los nuevos gobernantes debe ser la seguridad, lo cual pasa por diseñar estrategias de seguridad y no simplemente relegarlas al Gobierno federal. “Pero también que nos garanticen que haya elecciones libres, donde los candidatos no sean asesinados cuando los gobiernos que estén en el poder no les parece”.