Raúl Bolaños-Cacho pide dejar a un lado insultos y convertir discusión en intercambio de ideas

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista, señaló que ha llegado el momento de dejar a un lado la descalificación y el insulto, de convertir la discusión en intercambio de ideas, es tiempo de hablar bien de México.

Al posesionar al PVEM, en el V Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador manifestó: “hemos llegado juntos al último tramo del sexenio y de la Sexagésima Quinta Legislatura. Muchos son los logros que se podrían presumir”.

Aclaró que “no estamos en pie de guerra. No se trata de venganzas ni de revanchas. Llegó la hora de tratarnos como hermanos y no como enemigos. No somos ustedes y nosotros. Todos somos México".

Advirtió que, para transformar a México, primero tenemos que transformar nuestro pensamiento y estar abiertos a la pluralidad de ideas. “Esta es una materia en la que aún se queda mucho a deber y por la que no podemos claudicar”, señaló.

“Es el momento de construir un país de avanzada, y colocar a México al centro de cualquier agenda. Anteponer la unidad nacional a cualquier interés personal. Es el tiempo de México”, indicó.

Explicó que, por ello, “hoy en el Partido Verde cerramos filas con nuestro movimiento y del Proyecto de nación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los convocamos a mantenernos unidos para enfrentar con valentía, con todos nuestros talentos y amor por México, los retos que están por venir. Es nuestra oportunidad histórica”.