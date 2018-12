Ejército irá a cuarteles si no se aprueba Guardia Nacional: Durazo

Si el Congreso no aprueba la reforma constitucional que propone la creación de la Guardia Nacional, “nosotros retiraríamos al ejército completamente a los cuarteles’’, dijo el titular de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Durante su participación en el foro sobre la creación de la Guardia Nacional, organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Durazo Montaño consideró que la Guardia es la única posibilidad de contar, de inmediato, con un organismo cercano a la ciudadanía y que dé resultados inmediatos”.

“Si el Congreso tomara la decisión –de no aprobar la reforma-, que esperemos que no sea así, sería irresponsable, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo”, remarcó. Advirtió que “si no se toma esta decisión, nos llevaría por lo menos otros 18 años poder contar con un cuerpo policial de orden civil confiable”.

Durante la reunión con los legisladores de la Cámara baja, refrenó que aunque la Guardia Nacional tendría un mando militar, los responsables de las estrategias y políticas públicas en materia de seguridad pública recaerá en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con un mando civil.

Sobre el tema, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, refutó lo que llamó “la simulación”, cuando se afirma –comentó- que no es una militarización, y rechazó la militarización abierta del combate a la inseguridad” y “las prisas” por legislar esta reforma constitucional en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, Durazo Montaño respondió a las críticas de la diputada Clouthier al señalar que no se trata de una amenaza, es una realidad.

