Reforma educativa requiere de acuerdo nacional entre partidos: Mario Delgado

La mayoría en la Cámara de Diputados no basta para aprobar la Reforma Educativa, sino construir un gran acuerdo nacional, incluyendo a todas las fuerzas políticas, abrir perspectivas diferentes para la educación en nuestro país, dijo el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delegado Carrillo.

"Los maestros están confiando en que no les vamos a dar un albazo, no vamos a dar una sorpresa subiendo al pleno algo en lo que no estamos de acuerdo", añadió

En ese sentido, adelantó que serán agotadas las mesas de diálogo y negociación con los maestros dela CNTE y los distintos grupos parlamentarios.

“No vamos a plantear un plazo, para no generar presiones indebidas, no tenemos fecha definida; y la regla es muy clara: vamos a agotar las mesas de diálogo y negociación, tanto con los maestros como con los distintos grupos parlamentarios’’.

¿Qué lección nos dejó la forma y en qué se aprobó la mal llamada reforma educativa?, preguntó el diputado federal para luego responder, "que ni siquiera basta el tener la mayoría en las cámaras para pasar esta reforma. Lo que nos convoca es construir un gran acuerdo nacional, incluyendo a los maestros y a todas las fuerzas políticas para que podamos abrir una perspectiva diferente para la educación en nuestro país, que es el principal reto que tenemos".

Asimismo, destacó que "el consenso que necesitamos es mucho mayor, incluso al que podríamos tener en la mayoría en las cámaras, tenemos que incluir a todos para asegurarnos que ahora sí le vamos a dar la vuelta al tema educativo en el país".

“Son realmente algunas observaciones puntuales sobre el dictamen, no hay cambios de fondo, más bien hay cambios en la redacción, en la forma, que generan más certidumbre para los maestros. No hay ninguna observación que nos pueda dividir en el fondo, por eso soy optimista de que vamos a construir un gran acuerdo a favor de la educación", señaló.

Delegado Carrillo refrendó que este martes a partir de las 18 horas se reanudará el diálogo con la Sección 22 de Oaxaca, “ellos se llevaron propuesta el fin de semana, consultaron con sus bases; nosotros ayer tuvimos una reunión con los coordinadores parlamentarios, y vamos a tratar de acercar las posiciones’’.