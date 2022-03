AMLO comerá con John Kerry y empresarios de EU por reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, en la reunión que tendrá este jueves con John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, también se reunirá para comer con unos 20 empresarios norteamericanos del sector eléctrico que tienen inversiones en México, para revisar contratos y explicarles en qué consiste su reforma, de la que dijo que tiene como objetivo, “poner orden” en la industria.

“Vamos a recibir al señor Kerry el día de hoy y van a estar empresarios del sector energético de Estados Unidos y se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es decir a las empresas pública”, explicó durante su conferencia de prensa matutina.

En cuanto a distribución de energía eléctrica, dijo que por cuestiones estratégicas se mantendrá bajo el dominio de la nación.

“Vamos a hablar con ellos para informarles, decirles que ya son otras condiciones y que no queremos nosotros padecer, como está sucediendo incluso en EU que, por la invasión a Ucrania, aumenta el consumo del crudo y los consumidores de EU compran la gasolina a precios muy elevados”.

Mencionó que también se tratará sobre el tema de terminales para la distribución de gasolinas, pues subrayó que se estaban desarrollando estas terminales sin permiso, asimismo, adelantó que se aclararán temas como el autoabasto.

Al respecto dijo que John Kerry y el embajador de EU en México, Ken Salazar han ayudado mucho para que los empresarios estadounidenses inconformes entiendan esta situación.

Acusó que empresas famosas vendían “huachicol” en México y eso se les va a aclarar a los industriales norteamericanos. Mientras apuntó que se van a buscar un acuerdo con ellos, pues no tiene una postura “intransigente” y que si se vuelve a cometer un ilícito se van a cancelar permisos.

AMLO presume apoyo del presidente Joe Biden

Agregó que los contratos de autoabasto de energía eléctrica no se van a mantener, pues señaló que eso “es ilegal”. Además, aseguró que cuenta con el respaldo del presidente Joe Biden en torno a este tema.

López Obrador mostró un mensaje de Twitter del presidente Biden en torno a que los empresarios pagan menos impuestos que los trabajadores. “Aquí eso se está corrigiendo, ya no hay esos privilegios fiscales”, dijo el presidente.

El presidente López subrayó que quiere buscar la integración económica con los Estados Unidos y para eso es esa reunión, para que se siga invirtiendo en México, mientras añadió que desea también dejar en claro que el litio será manejado por empresas del gobierno mexicano.

“Se le va a explicar a los norteamericanos que minerales estratégicos van a estar manejados por empresas de la nación, como el litio”, reiteró.

Subrayó que, en el caso de la industria eléctrica “se está garantizando” en la iniciativa de reforma eléctrica “que pueda participar el sector privado, nacional y extranjero, en el 46 por ciento del mercado; el 54 por ciento va a quedar reservado a la CFE. Eso en cuanto a la generación de energía eléctrica”, destacó.

Además, habló de que el propio presidente estadounidense, Joe Biden se ha quejado del incremento del precio de la gasolina en su país, por lo que subrayó que en México no se desea eso y, aprovecho para mencionar que no quiere que nos pase lo que pasa en Europa: una familia en España paga más de lo que paga una familia en México, “entonces no queremos ese modelo”, subrayó. Además añadió que hay empresas que tienen dimensión social, pero hay otras que son dominadas por el lucro y “para no exponernos a eso, se va a poner orden en el mercado eléctrico”, concluyó.