Revocación de mandato: cierran urnas de la consulta en todo el país

En punto de las 18 horas, concluyó con el cierre de las mesas electorales la jornada electoral de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cerca de las 17:00 horas, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que en todo el país se instalaron 57 mil 346 casillas para la revocación de Mandato, lo que representa el 99.98 por ciento aprobado por los 300 Consejeros Distritales.

"Hasta este momento tenemos información de ue no fue posible instalar una casilla que equivale al 0.001 por ciento de las que fueron aprobadas; esto debido a que la persona designada como presidenta de la casilla ... en Veracruz no se presentó", señaló Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.

La participación se preveía que fuera poca y todo apunta a que la afluencia de votantes ha sido reducida.

El INE no dará datos hasta que salgan los resultados preliminares y el consejero presidente de la institución, Lorenzo Córdova, explicó que en algunas zonas del país se vio mucha participación y en otras muy poca.

De acuerdo con datos del INE, más de 92.82 millones de mexicanos mayores de 18 años estaban llamados a las urnas este domingo.

El consejero presidente de Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova recordó a quienes están incurriendo en delitos electorales en esta jornada de revocación de mandato que “la ley será la ley, puede gustarnos o no”.

"Hay quienes dicen que los muertos votan, en México los muertos ya no votan, yo no he visto que un fallecido esté votando, lamentablemente hay fallecidos que aparentemente están en una participación ciudadana”, señaló el consejero.