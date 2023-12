Reyes Rodríguez defiende imparcialidad en sus votos del TEPJF: no tienen color ni partido

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), defendió su imparcialidad al frente del órgano encargado de calificar las elecciones, pues aseguró que sus votaciones no tienen color ni partido.

Por medio de un artículo que publicó en su cuenta de X, el magistrado presidente que presentó ayer su renuncia al cargo, con efecto al 31 de diciembre de 2023 y a solicitud de sus compañeros que alegaron pérdida de confianza, sentenció que cualquier señalamiento sobre su imparcialidad y su función como magistrado debe hacerse con “sentencia en mano”.

"Mi imparcialidad, objetividad e independencia, como magistrado electoral se respaldan en la evidencia empírica en mi función en el Tribunal. Mis votaciones no tienen color ni partido. Mi constante, como juez constitucional, ha sido el ejercicio de la función jurisdiccional con imparcialidad, objetividad y estricto apego a Derecho, así como al margen de toda fuerza política y de toda autoridad, excepto la del Derecho”, aseguró el magistrado en su artículo.

Destacó que ha resuelto a favor de Morena y de la oposición cuando ha considerado que “juridicamente les asistía la razón”, tal es el caso de su voto a favor de validar tanto el proceso de Morena para seleccionar a su Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación como el del PAN para elegir a su responsable de la construcción del Frente Amplio por México, del que resultados elegidas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, respectivamente.

“Al momento de votar proyectos de sentencia que favorecen al Partido Acción Nacional (PAN), en 9 de cada 10 casos he acompañado el proyecto. Igualmente, cuando el proyecto de sentencia ha favorecido a Morena, también he acompañado ese sentido en 9 de cada 10 casos. Mis decisiones no tienen colores, su única brújula es la Constitución y las leyes electorales”, abundó.

Ante la renovación de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF y la elección presidencial del 2 de junio, Reyes Rodríguez destacó que “ el futuro de la institución y de las elecciones del siguiente año depende de la manera en que cada una y cada uno de sus integrantes manejemos la imparcialidad como virtud judicial”.