Rosario Robles acusa represalias en su contra por parte de AMLO: "estoy secuestrada en mi país"

Rosario Robles, ex titular de la Sedatu, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de emprender con "saña" represalias en su contra, pues dijo que aun cuando un juez la exoneró del delito de ejercicio indebido del servicio público por la Estafa Maestra y salió de la cárcel hace 11 meses las restricciones por el proceso judicial se mantienen.

A través de redes sociales, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México denunció que no puede tramitar tarjetas de débito o crédito por un bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se mantiene una alerta migratoria para que no pueda salir del país y que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) insiste en cobrarle adeudos de Sedatu que aseguró no le corresponde pagar.

"Pdte @lopezobrador_ hablemos de perversidad y malas entrañas. Tres ejemplos de gente de su equipo. 1. La UIF me tiene ilegalmente bloqueada. No puedo sacar una tarjeta de débito para cobrar lo que gano con mi trabajo. 2. Estoy secuestrada en mi país porque hay una alerta migratoria a pesar de que el juez levantó toda medida en mi contra. 3. El @SATMX insiste en cobrarme adeudos de @SEDATU_mx que no me corresponde pagar. ¿Cómo le llama usted a eso? Saña y malas entrañas ¿verdad?", denunció en redes sociales.

Rosario Robles dijo en una entrevista con El Sol de México publicada el 24 de julio que en su serie web Rosario de México expone la realidad que vivió al ser encarcelada tres años por la Estafa Maestra, situación que dijo fue producto de persecución política por ser opositora del régimen de López Obrador.

"Estamos hablando de una justicia selectiva y estamos hablando de cómo se aplica la justicia, o entre comillas, más bien el poder para perseguir a un opositor a una opositora", expresó Robles en la entrevista.

En dicha conversación, Rosario Robles dijo que nunca se fue de la política y que valoraba la forma en la que podía aportar a revertir la situación que vive el país, incluso desde la política, pues no descartó participar en las elecciones de 2024 por un puesto de elección popular.

La ex funcionaria federal agregó que otra muestra de la persecución política emprendida por López Obrador es la difusión de información fiscal y bancaria confidencial de la senadora Xóchitl Gálvez, quien aspira a abanderar al Frente Amplio por México en la elección presidencial, que el presidente hizo en su conferencia mañanera, acción que acusó viola el secreto fiscal.