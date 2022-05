Se destapa Ricardo Monreal en Chihuahua para la presidencia

El senador Ricardo Monreal Ávila presentó en esta Ciudad Juárez, Chihuahua su libro "Inversión y Comercio para la Región de América del Norte" " Los Beneficios del T-MEC", en evento celebrado en las instalaciones de ICSA de la UACJ.

Previó a la presentación, informó que buscará ser el candidato por el partido de Morena a la presidencia de la república.

"Vengo a presentar un libro que tiene que ver con el tratado comercial llamado T-MEC, que es la segunda versión, junto con la experiencia que hemos tenido reforzarlo", expresó el senador Monreal.

El senador destacó los negocios binacionales que ha tenido Juárez a lo largo de su historia / FOTO: Jorge Meza | El Heraldo de Juárez

Aunque ayer el senado norteamericano ha solicitado al presidente Biden revise y consulte sobre el tema de energía, de petróleo, de energía eléctrica y otros temas que tienen que ver con los energéticos, agregó

Destacó haber respondido que ese tema particularmente no se contempló en el T-MEC y que no están dispuestos a abrirlo, dado que México se reservo todo el tema energético en el T-MEC.

"Este es el libro que habla sobre los beneficios y Ciudad Juárez quizá sea el ejemplo más acabado de lo que es el comercio binacional, porque tienen décadas incluso antes de entrar en vigencia el TLC, ya tenían la experiencia de inversión binacional y de trabajo con empresas de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos", indicó.

La presentación del libro del Senador, se llevó a cabo en las instalaciones de ICSA de la UACJ / FOTO: Jorge Meza | El Heraldo de Juárez

Dijo que se reunió con ciertos sectores económicos para empezar a construir la agenda legislativa del próximo proceso de sesiones.

El T-MEC sí es un instrumento eficaz y beneficioso para México y sobretodo las fronteras y aquí describo como Ciudad Juárez esta destinado a ser una frontera con inteligencia artificial, innovación tecnológica y con un intercambio de tecnología cada vez más frecuente, dijo

"México tiene un gran potencial pero la frontera de Juárez tiene también una potencialidad enorme para mejorar competitividad e innovación tecnológica", añadió.

Poco después, el senador volvió a manifestar sus propósitos de convertirse en el candidato por Morena a la presidencia de México.

"Soy amigo del presidente (Andrés Manuel López Obrador) tengo 25 años trabajando en el mismo proyecto, hace 25 años decidí acompañarlo, ahora no va a ser la excepción, no vamos a pelear pero voy a ganar la elección interna, no soy del club de los elegidos (sonrió)".

"Estoy preparado para suceder al presidente". "Creo que vamos a ganar a la buena, en unos meses más se lanzará la convocatoria de Morena y ahí estaré puntual a la cita", enfatizó.

