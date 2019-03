Se van testigos sociales por recibir sobornos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no se renegocian los contratos de los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad, la paraestatal se puede quebrar.

Estamos haciendo un llamado a las empresas, para que haya una renegociación, de lo contrario, significa la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad dijo AMLO durante la conferencia mañanera.

López Obrador eximió de la responsabilidad a las empresas como Grupo Carso e Ienova, contratistas que han incumplido con la conclusión de los ductos de la CFE.

"La culpa no solo es de las empresas, ¿el gobierno cómo pudo permitir eso, aprobar eso? En muchos contratos ni siquiera pasaron por los consejos de administración de la Comisión Federal de Electricidad", excusó.

Sin embargo arremetió contra las organizaciones de la sociedad civil a quienes acusó de legitimar los contratos leoninos, mediante su participación como testigos en las negociaciones en lo oscuro, "con influyentismo y corrupción".

"Los testigos sociales son ciudadanos expertos, aparentemente autónomos que avalan este tipo de contratos. Hay la experiencia de que son figuras decorativas por decir lo menos, porque si decimos lo más, son alcahuetes", reclamó a las OSC.

Después de que se diera a conocer que Transparencia Mexicana participó como testigo social en el proceso de licitaciones públicos, donde dio su aval a los siete gasoductos; el primer mandatario los acusó de recibir sobornos mediante la figura de testigo social.

De esta manera, se pronunció por eliminar la figura de los testigos sociales y usar un mecanismo alterno de observación, para evitar corrupción en las compras y contrataciones gubernamentales.

"No, no, vamos a ver la forma de que haya transparencia total y que no haya simulación", adelantó.