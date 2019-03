CFE paga ocho veces más por contratos leoninos de gasoductos

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no se rehacen los contratos entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que presuntamente los han incumplido, el gobierno federal pagará hasta ocho veces más en multas, por las construcciones inconclusas de los gasoductos.

“Se van a tener que pagar ocho veces más, paga la Comisión Federal los gasoductos y no pasan a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, siguen siendo propiedad de la empresa que los construyó, y tres por si alguna razón se detiene la construcción la Comisión Federal tiene que pagar multas a la empresa, yo espero que se llegue a un acuerdo porque es muy oneroso”, señaló durante la conferencia mañanera.

Acotó que los contratos celebrados en la administración anterior ni siquiera fueron aprobados por el Consejo de Administración de la CFE y en breve presentará el documento de las empresas que los suscribieron.

Sin embargo, insistió en que su intención no es cancelar los convenios con algunas empresas en las que destaca el nombre de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, quien en el pasado informe de los 100 días se alineó al gobierno o federal.

“Aclarar que no buscamos afectar a las empresas, que queremos que se llegue a un acuerdo que queremos que se llegue a una salida justa equilibrada, que no perjudique al interés público y que tampoco las empresas salgan perjudicadas legalmente. No queremos cancelar los contratos”, aclaró.

No obstante, el lunes afirmó que está dispuesto a litigar ante los tribunales internacionales contra quienes no estén dispuestos a negociar y hasta especuló que los consorcios están detrás de las manifestaciones que se oponen a la construcción de los ductos en las comunidades para que la CFE siga pagando cuantiosas multas.