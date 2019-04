Seguiré hablando de la prensa fifí: AMLO pide a medios dejar la simulación

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no va acotara la libertad de expresión, pero pidió a los medios de comunicación no querer aparentar que son independientes cuando en realidad representan al movimiento conservador.

El primer mandatario recalcó que se calumnia desde los medios de comunicación y no tiene el servidor público posibilidad de manifestarse.

Antes eran cartas al lector y si querían la publicaban, luego vino el derecho de réplica, hay periódicos que no respetan este derecho

No me enojo, dijo el presidente; no es la intención perseguir o censurar a nadie voy a seguir hablando de los conservadores y prensa fifí, pero actuando con responsabilidad y garantizar el derecho a la crítica.

Pidió a los medios dejar la simulación y que no quieran aparentar que son independientes y objetivos cuando representan al movimiento conservador.

También dijo que los medios de comunicación en vez de ejercer la libertad de expresión negocian con la libertad de expresión, es decir se amparan en la libertad de expresión para negociar con ese derecho, comprando subvenciones o chayote.

