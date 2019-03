Senado alista el 'ring' para fuero, revocación de mandato y consultas

El Senado de la República alista el terreno para llevar a cabo la discusión de tres de las promesas de campaña más fuertes del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: fuero constitucional, ante el Pleno de la Cámara alta y de la revocación del mandato y consulta popular, en comisiones.

Este martes, los senadores dieron primera lectura al dictamen que permite juzgar al Presidente por actos graves de corrupción, así como por incurrir en delitos electorales.

En este sentido, también se plantea que funcionarios, legisladores, ministros, magistrados, consejeros, incluso el fiscal General de la República, como contempla el artículo 111 constitucional, puedan ser sometidos a procesos penales.

Se prevé que mañana el Senado lleve a cabo su discusión ante el Pleno de la Cámara alta, así como su eventual aprobación con el consenso alcanzado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, y Estudios Legislativos, Segunda.

En cuanto a la revocación del mandato y la consulta popular, la Comisión de Puntos Constitucionales, no llegó a ningún acuerdo sobre el procedimiento que se llevará a cabo para su dictaminación, aunque dieron la primera ronda de posicionamientos.

En esta discusión, la oposición (PAN, PRD, PRI y MC) refrendó el rechazo en bloque si Morena insiste en no cambiar ni una coma de la redacción; sin embargo se postularon a favor de mecanismos de democracia participativa o directa que abonen a una “verdadera revocación de mandato” y no en “términos de una ratificación de mandato”.

Debido a la falta de consenso, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Ramírez Aguilar, decidió continuar con el debate a lo largo de la semana, esto, dijo, con la finalidad de “generar un documento solido donde se tomen en cuenta las aportaciones de cada una de las senadoras y senadores aporten a esta minuta”.

Disputa por "permanencia" vs "destitución"

En este sentido, la senadora del PRI, Claudia Ruíz Massieu, criticó que México se sume a la lista de gobiernos de dictadura países que tienen dentro de su marco jurídico una ratificación de mandato.

“Creo que no hay ningún país en el mundo en donde el sujeto de la revocación de mandato pueda pedir que se someta a consideración de la ciudadanía su permanencia, o más bien, corrijo, sí hay dos: Venezuela y Bolivia; y no sé si sean precisamente los ejemplos de regímenes que queremos emular en la intención de empoderar a la ciudadanía”, criticó la también dirigente nacional del tricolor.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

A ello, se sumó el senador de MC, Samuel García Sepúlveda, apuntó que la pregunta de una revocación de mandato es “si se va a destituir, si se va a ir el presidente de la República”, por lo que pidió se contemplen cambios al artículo 183 constitucional, para que se cambie la palabra “permanencia” y se cambie por “destitución”.

“Esto confirma que se trata de una ratificación de mandato, porque si en realidad fuera una revocación, la pregunta es si me voy, si me destituyen y aquí en el dictamen, lo que se va a preguntar es si permanezco, lo que significa es me quedo”, explicó el de Nuevo León.

No reelección en la Carta Magna

Por ello, también pidió que se establezca claramente en la Carta Magna que el mandatario federal no se someterá a una reelección, “más allá de la carta que el presidente firmó”.

El grupo parlamentario del PAN, en voz del senador Damián Zepeda, consideró que si Morena cambia su postura, todas las fuerzas políticas podrían alcanzar “el sí” y con ello, construir un mecanismo de participación que realmente beneficia al ciudadano y no al gobernante o funcionario púbico. Por lo que también propueso que no sólo se someta la revocación al presidente sino a todos los funcionarios púbicos electos democráticamente.

“Todos estamos a favor de que las personas puedan quitar a un mal gobernante. Esto no es eso”, denunció.

“Es un derecho del ciudadano y como tal debe de proceder para todos los cargos, porque si es un derecho del ciudadano él tiene el derecho de quitar a todas las personas que han sido electas”, agregó.