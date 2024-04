Senado aprueba reforma a la Ley de Amnistía

El Pleno del Senado de la República, con mayoría de Morena y aliados, aprobó reformas a la Ley de Amnistía, para permitir que el titular del Ejecutivo federal indulte a cualquier preso al que se les haya dictado sentencia firme.

Con votación 67 votos a favor, 32 votos en contra, así como 0 abstenciones, se avaló la reforma que adiciona un artículo 9° y dos párrafos a la Ley antes referida, para establecer que, “por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal” se pueda otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse a ningún procedimiento preestablecido.

Además, perfila que la amnistía otorgada por el presidente de la República se dé a cualquiera persona presa que él decida, a cambio de que aporte “elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado Mexicano”.

Asimismo, el cambio a la norma, estipula que se le brindará el beneficio a las personas a las que ya “se haya ejercido la acción penal” o “estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito”.

Morena celebra aprobación de reforma

La senadora morenista Olga Sánchez Cordero afirmó que con la reforma “se priorizan los valores de la verdad histórica, así como el derecho de acceso a la justicia y a la garantía de no repetición de los actos”.

Incluso, afirmó que el cambio a la ley, “busca garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional, un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad, así como en la persecución de los delitos y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos, con el propósito de que se haga justicia, se procure a quienes hayan perpetrado los actos, no queden impunes y que los daños causados se reparen a las víctimas o a sus familiares”.

El presidente tendrá facultades de un "semidios", acusa oposición

Sin embargo, la oposición recordó que la Ley de Amnistía -aprobada en 2020-, limitaba el perdón a ciertos delincuentes, como a narcotraficantes, quienes hubieran cometido desaparición forzada, violadores o feminicidas, por mencionar algunos casos. Por lo cual, reprocharon que con la enmienda pretenden convertir al presidente “en un semidios”.

Incluso acusaron que Morena debe favores a criminales y, por ello, se avaló esta reforma que da inulto a cualquiera y sin trabas del Poder Judicial.

En su oportunidad, la senadora panista Alejandra Reynoso hizo notar que el actual Gobierno, autodenominado como de la Cuarta Transformación (4T), ha liberado con la Ley de Amnistía, primordialmente, a 367 presos relacionados con delitos contra la salud en el estado de Sinaloa.





Reforma no pone en el centro a las víctimas, sino que pone en el centro al presidente

senador German Martínez, del Grupo Plural

“¿Con quién tiene compromiso Morena? En el informe de 2023 de la comisión que es la que analiza los casos para otorgar la amnistía, resulta interesante que de las 374 personas que fueron beneficiadas con la amnistía en un año, 367, fueron por delitos relacionadas con narcóticos, 367 delitos relacionados con narcóticos. ¿Con quién tiene compromiso Morena? Porque también, hay que decir, que casi una cuarta parte de esas personas son del estado de Sinaloa, ¿será por eso tantas visitas del presidente? ¿Con quién tiene compromiso Morena?”, cuestionó.

En su oportunidad, el senador German Martínez, del Grupo Plural, expresó que la reforma morenista a la Ley de Amnistía “no pone en el centro a las víctimas, sino que pone en el centro al presidente (Andrés Manuel López Obrador)”.

También, sostuvo que con esta reforma se le está “regalando” al presidente la facultad de perdonar a un individuo concreto, contra la propia ley que dice que no procede la amnistía a personas que cometieron delitos contra la vida y contra la integridad corporal.

Oposición llama a no "perdonar crimanales"

Martínez llamó al grupo parlamentario de Morena a que diga claramente qué buscan con esta reforma. A su vez, cuestiono si lo que persigue Morena es perdonar a delincuentes para que aporten dinero a sus campañas políticas.

“¿Qué quieren perdonar? ¿La campaña? ¿La lana para la campaña? ¿Criminales? ¿Dinero? ¿Dinero, dinero para Claudia Sheinbaum? ¡Díganlo claramente!”, demandó Martínez.

Finalmente llamó a no perdonar a criminales en nombre de las víctimas: “No, no debemos estar a favor de perdonar a criminales en ninguna circunstancia. En nombre de las víctimas, en nombre de las desaparecidas, en nombre de los desaparecidos, en nombre del dolor de las madres buscadoras: no a este perdón que no es claro. ¿A quién quieren perdonar?, ¿díganlo!”.

A su vez, la senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu recordó que la ley de 2020 se creó para perdonar a las personas más vulnerables y que no hubieran tenido acceso a un auténtico juicio apegado al valor de la justicia.

Subrayó que en la ley se establecieron limitaciones concretas para amnistiar, como impedir que accedan a la amnistía quienes hubieran cometido delitos contra la vida o la integridad de las personas, secuestro o cualquiera que haya cometido un delito con un arma de fuego, así como quienes cometieran delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa y los considerados graves por el fuero federal.

No, no debemos estar a favor de perdonar a criminales en ninguna circunstancia

Claudia Ruiz Massieu, senadora sin partido

Sin embargo, dijo que, el actual dictamen para reformar la Ley de Amnistía se propone “concederle al Ejecutivo una facultad excepcional para indultar en condiciones que no puede, porque la legislación se lo impide”.

Remarcó que con dicha enmienda se quiere “incluir indebidamente como amnistía lo que en realidad es un indulto”.

En contra parte, el senador morenista César Cravioto Romero, afirmó que el interés de la oposición en que no pasara la reforma es porque no les interesa que se llegue a la verdad ni que haya paz en el país.

Sostuvo que desde “el calderonato” parece que la oposición se alimenta de sangre y violencia. “Entre menos paz ustedes son más felices. No. Este país, esta sociedad, las y los mexicanos, queremos paz y para eso queremos llegar a la verdad”, dijo el legislador.

Al concluir la discusión y la votación, se remitió el dictamen a la Cámara de Diputados para su revisión