Senado retomará dictamen de la Ley Taibo

El proceso legislativo para otorgar a Paco Ignacio Taibo II el nombramiento de director del Fondo de Cultura Económica no se ha detenido, a pesar de las polémicas declaraciones que emitió hace unos días, afirmó la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena.

Entrevistada antes de la sesión de este martes en el Senado, la legisladora adelantó que la iniciativa se presentará esta misma semana o a más tardar el martes próximo, con independencia de discutir las reservas que se presentaron sobre este tema en el pleno o en comisiones.

Cultura Comienza el proceso de relevo cultural, Mario Bellatin dirigirá el FONCA

Respecto al nombramiento del escritor, la legisladora dijo que no debe de haber inconveniente, porque él está convencido de que sus expresiones fueron una equivocación profunda y, rechazar su nombramiento sería tanto como hacerlo objeto de alguna discriminación.



Minimizó el hecho de que Taibo II se haya presentado a las instalaciones del FCE y no se le haya permitido la entrada por carecer de nombramiento, “él tiene derecho a presentarse y si no le dieron entrada, ya se la darán con el nombramiento que se entregará”.

Aunque la sesión anterior se debió retirar el dictamen por el ambiente adverso que se creó, “vamos a seguir trabajando sobre eso. No se ha retirado más que la orden del día, pero no quiere decir que el dictamen no se vaya a aprobar”.

Taibo II merece ser director del FCE: AMLO

Esta mañana en la conferencia de prensa matutina el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Paco Ignacio Taibo II merece ser director del Fondo de Cultura Económica (FCE), pues es un hombre de convicciones que se disculpó por su "expresión desafortunada".

🔴 #EnVivo #DespiertAMLO "A mí me gustaría mucho que Paco Ignacio Taibo II quede a cargo del Fondo de Cultura Económica. Él merece ser el coordinador. Yo me sentiría muy apoyado y respaldado", [@lopezobrador_] https://t.co/NrA0Dn17Xl pic.twitter.com/Hx73pEYiUN — El Sol de México (@elsolde_mexico) 5 de diciembre de 2018

"Es uno de los principales promotores de la lectura en México, es un promotor de los libros y ha ayudado muchísimo, hubo una expresión y también diría desafortunada y como es un hombre de convicciones ofreció disculpas y creo que merece ser el titular del Fondo de Cultura Económica, me sentiría muy respaldado en esta labor, no me han informado del procedimiento".

Durante su conferencia matutina, el tabasqueño reiteró su gran interés porque sea el escritor quien la dirija.