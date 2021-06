Senado urge que la SCJN resuelva inmunidad de gobernador de Tamaulipas

Ante la violencia desatada en Tamaulipas que el fin de semana arrojó al menos 18 muertos, el senador Ricardo Monreal urgió a la Suprema Corte de Justicia, resolver el problema de inmunidad del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues hay un vacío en la entidad, no hay conducción institucional y estas son las consecuencias que van a presentarse mientras no haya solución definitiva.

“Ese hay vacío de mando y de dirección es aprovechado por quienes atentan contra la vida que es el crimen organizado, por los delincuentes, que no merece Tamaulipas’’.

Monreal declaró que la SCJN tiene cuatro semanas sin resolver mientras en Tamaulipas los bárbaros están destruyendo todo. Hay una crisis institucional, por lo que una vez que el máximo tribunal se pronuncie hay dos vías: ejecutar la orden de aprehensión y el Congreso local nombrar gobernador interino.

En tanto, también hay un vacío en la interpretación constitucional y por ello no se ejecutan las órdenes de aprehensión, subrayó.

Consultado luego del simulacro sísmico, Monreal destacó que en Tamaulipas hay una crisis institucional, una parálisis; es un desorden y por eso urge que la Corte resuelva si el gobernador García Cabeza de Vaca, tiene o no inmunidad.

El pasado sábado la ciudad de Reynosa vivió una jornada violenta de hombres armados patrullando calles y matando gente. “Fue un cobarde atentado y asesinato contra gente inocente’’, calificó el senador de Morena.

“Refrendó que la entidad está descompuesta, no hay orden ni dirección, es urgente que la Federación atraiga el asunto, pero no bastaría, porque hay una crisis institucional provocada por la indefinición de la Corte que aún no resuelve, después de varias semanas el estatus jurídico de la inmunidad procesal del gobernador’’.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Respecto a un periodo extraordinario para desaparecer los poderes en la entidad, Ricardo Monreal dijo que no es posible hasta que resuelva el máximo tribunal, “porque ellos nos metieron en este grave problema y tienen semanas y no ven que la situación de Tamaulipas está ardiendo, está en grave problema y la Corte está tan tranquila e inerte que pareciera ser que no les preocupa. Es urgente que la Corte resuelva y que haya una reconducción institucional, es urgente’’, reiteró.