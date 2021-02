Álvarez Icaza propone quitar fuero a gobernadores en Guerrero

El senador Emilio Álvarez Icaza propuso eliminar el fuero en Guerrero para que ningún gobernador tenga inmunidad, esto luego de que se confirmó la candidatura a la gubernatura del estado de Félix Salgado Macedonio, señalado de violación sexual.

Mientras Félix Salgado Macedonio no renuncie a la candidatura, el conflicto de las mujeres agredidas sexualmente “seguirá escalando hacia el Ejecutivo federal’’, dijo el senador federal.

Subrayó que lo más sano y conveniente es que Félix Salgado Macedonio decline a la gubernatura de Guerrero, principalmente ahora que el Ejecutivo federal ha dado muestras de insensibilidad con el tema de las mujeres.

“El presidente se está equivocando feo, está enviado una muestra de una extraordinaria insensibilidad y no se trata de que el pueblo de Guerrero elija o no, se trata de derechos que no pueden ser vetados; se incurre en revictimizar a las mujeres”, refrendó el senador independiente.

“Son declaraciones equivocadas del Ejecutivo, que si no rompe el pacto va a tener un gran reclamo de exigencia social que en gran medida es un reclamo de muchas mujeres que votaron por él; una parte importante del feminismo voto por morena, una parte importante que no solo está desencantada, sino enojada como ha pasado con organizaciones de la sociedad civil, con defensores de derechos humanos y con víctimas’’.

Este no solo es tema de legalidad, sino de una enorme insensibilidad que no está siendo atendido, insistió Álvarez Icaza.

“Este machismo estructural no cede y está mal que sectores de Morena quieran reducir el tema a un asunto electoral y olvidan que han apoyado las causas de mujeres; ahora guardan silencio, pero afortunadamente cada vez surge más voces dentro de Morena con una mayor exigencia para que este tipo de incongruencia no se presenten.

Advirtió que hay temor fundado de las víctimas porque si Salgado Macedonio llega a gobernador va a tener fuero, con amparo a la impunidad.

Propuso “quitar el fuero en Guerrero para que el gobernador no esté protegido, si fuera el caso –Félix Salgado-, no esté protegido de ningún tipo de inmunidad y se permita, si es cierto que resulta culpable, las víctimas puedan acceder a la justicia’’.