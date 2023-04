Senadores de oposición llaman a eliminar prisión preventiva oficiosa

La comunidad internacional defensora de los derechos humanos mantendrá bajo la lupa al gobierno de México, de no hacer caso a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), para que se retire la figura de prisión preventiva oficiosa, que es totalmente violatoria de los derechos humanos, dijo la senadora panista Xóchitl Gálvez.

La panista aseguró que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no hará caso a la recomendación de la Corte-IDH, pues ni siquiera quiere nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), menos va hacer caso a un organismo internacional.

“En lo que de entrada no cree, pero la presión internacional estará atrás de él y encima de México. El Presidente ya se va, pues yo espero que el próximo Presidente cambie las cosas”, manifestó la senadora.

Xóchitl Gálvez indicó que la prisión preventiva oficiosa es totalmente violatoria de los derechos humanos.

“Yo voté en contra de la prisión preventiva oficiosa para unos delitos que agregaron como corrupción, robo a transporte público, evasión de impuestos, no porque esté en contra de que se aplique la ley, sino porque no puedes encerrar a nadie. Menos con este gobierno que es muy persecutorio, donde por temas políticos puede perseguir a cualquiera y sin decir agua va lo pueda encerrar aunque después no le pueda demostrar nada”.

Refirió que la prisión preventiva es una salida fácil para muchos delitos, pero luego estas personas salen en libertad, “porque como ya lo metieron a la cárcel, ya no se hace nada por investigar a fondo y acreditar que es o no culpable”.

“Y luego el Presidente se enoja con los jueces, pero no con los Ministerios Públicos que no formulan adecuadamente los casos. Sería mucho mejor que se tuvieran las pruebas, que hubiera una policía de investigación, una policía científica, y realmente llevar a la cárcel quien haya cometido un delito con pruebas contundentes”, manifestó la panista.

Señaló que hay muchas personas en prisión que pueden ser inocentes y hay muchas personas afuera que son culpables.

Por su parte, el senador Luis David Ortiz Salinas de MC, indicó ante el Pleno que los vicios arraigados del viejo sistema continúan haciendo que la prisión preventiva sea aplicada de forma desmedida por los operadores jurídicos.

“Continúa siendo la regla y no la excepción los procesos cautelares penales sobre todo la prisión preventiva utilizada para satisfacer demandas sociales de seguridad, también para mitigar la demanda social, y justificar los discursos de prevención de la reiteración delictiva, haciendo que la aplicación de esta medida cautelar persiga fines espurios ajenos al procesal instrumental y cautelar”, señaló.

En tanto, el senador del Grupo Plural Gustavo Madero dijo que este gobierno debe corregir en el tema de la prisión preventiva oficiosa.

“Es necesario, aunque sea de fuera pero que venga la presión para que se corrija este error”, indicó.

Gustavo Madero aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se atrevió a desecharla y hay que insistir en que se elimine todo este catálogo ampliado de causales de prisión preventiva oficiosa que no debería existir.

“Es inaceptable tener a dos personas de 17 años sin recibir sentencia, es inaceptable que un gobierno que se dice de izquierda esté promoviendo estas medidas autoritarias”.