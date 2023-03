Senadores se van de vacaciones y dejan al INAI inoperante por no elegir comisionados

Senadores de la República se irán de vacaciones y dejarán sin operar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), debido a que los legisladores no se pusieron de acuerdo para elegir al quinto comisionado.

Este viernes termina la labor del comisionado Francisco Acuña Llamas, por lo que sólo quedarán cuatro comisionado con los que el INAI no podrá sesionar, pues deben ser mínimo cinco. De acuerdo a Ricardo Monreal, en este momento el Senado está en estado de pausa porque no puede legislar o nombrar a uno de los comisionados.

Durante la sesión Ricardo Monreal acusó la ausencia de algunos senadores agregó que "cuando un parlamentario está ausente los cánones, al menos que yo tengo desde hace 30 años de ser parlamentario, es esperar a la persona para debatir con altura, no con actitudes porriles, viscerales y cobardes”.

El legislador recordó que en diciembre pasado planteó a los coordinadores que lograran el acuerdo con los comisionados y comisionadas del INAI, ante esto, la senadora Xóchitl Gálvez respondió al coordinador de Morena que “ya el grupo está de acuerdo, tú escoge uno y nosotros en el bloque escogemos otro”. Yo les dije “lo planteo en el grupo y ustedes, ¿cuál es el nombre de ustedes?”; y me dijo “nosotros nos pronunciaríamos por Marina Alicia San Martín”; “Está bien, me parece bien”.

La senadora Xóchitl Gálvez aclaró sí sugirió a la candidata Marina López San Martín como la opción número uno "ahí están las cinco calificaciones de la Comisión de Justicia, de la Comisión Anticorrupción, tanto en el documental como en la entrevista”.

"Su calificación fue de las mejores, seguida por María de las Ángeles Guzmán, por Zulema Martínez, María de los Ángeles Ducoing, Ana Yadira Alarcón, y así nos ponemos hasta el número siete", añadió.

Al tomar la palabra German Martínez del Grupo Plural se dirigió a Ricardo Monreal para incriminarle sus palabras y le dijo: “Yo la verdad no espero a que ningún senador se desocupe de su agenda particular para hablarle a todos. Ni espero que atiendan mi agenda particular, para que hablen de mí".