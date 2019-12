Señalan al Gobierno Federal, pero ¿qué hacen los Gobernadores?: Sánchez Cordero

“Nos señalan al Gobierno Federal por la inseguridad, pero qué hacen los gobernadores o cada gobernador dentro de sus entidades; y no sólo ellos, qué hacen los presidentes municipales con un modelo de policía que deberían tener" sostuvo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Luego de reunirse con representantes de los Congresos locales del país, la encargada de la política interna del país no quiso entrar en polémica cuando se le preguntó qué gobernador no estaba trabajando y sólo se limitó a decir: "no todos los gobernadores tienen el mismo compromiso en esa materia".

Al término de la reunión, Sánchez Cordero ubicó al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, como uno de los más comprometidos en el tema de la seguridad, no obstante los hechos ocurridos en esa entidad el fin de semana con saldo de 21 muertos.

“Estuve en Coahuila donde su gobernador dio un informe importante de cómo había disminuido la violencia en su Estado y la criminalidad. Saliendo del Congreso, en ese momento, pareciera de coyuntura casi, le estaban informando de que se estaba llevando una emboscada y enfrentamiento entre delincuentes y la Fuerza Civil de Coahuila”, dijo la secretaria.

Enfatizó que en ese momento él se trasladó. No se quedó ni a la comida de su informe, porque es una gente responsable y yo creo que fue un éxito porque todas las fuerzas se coordinaron: Ejército, Guardia Nacional, la fuerza civil, la Marina, precisamente en el evento de la emboscada.

De igual forma, rechazó considerar siquiera el planteamiento de los grupos que el domingo se manifestaron contra la política del presidente López Obrador sobre todo en materia de seguridad pública, porque “estoy totalmente de acuerdo” con dicha estrategia, indicó.

En otro tema, la secretaria se dijo abierta partidaria de la despenalización del aborto, y que su reunión con legisladores locales, se apegó totalmente al respeto a la autonomía de ese poder.

“Yo nada más expresé la opinión que siempre he sostenido. Respeto desde que era ministro de la Corte la configuración legislativa de cada una de las entidades. Son congresos, poderes locales que hay que respetar en el federalismo y por supuesto ninguna imposición”.

Dijo que les sugirió que una vez que tengamos aprobada la ley de Amnistía, ellos puedan realizar también sus propias leyes en el ámbito local porque hay delitos locales menores que pudieran salir de prisión algunas personas sentenciadas.

Es simplemente una convocatoria respetuosa a que lo hagan. Pero de ahí a que yo imponga algo, de ninguna manera, al contrario.

En mi consideración cada entidad debería impulsar la despenalización de aborto, pero nada más en la mía”, señaló la funcionaria.