SEP no valida documento Hacia una Nueva Escuela Mexicana de AMLO

La Secretaría de Educación Pública desconoció la validez del documento titulado “Hacia una Nueva Escuela Mexicana”, por el cual se dice promueve un aplauso del magisterio para el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio del nuevo ciclo escolar.

"La SEP no reconoce la validez de dicho documento, puesto que no tiene un carácter oficial. La SEP no ha emitido los instrumentos de capacitación previos al inicio del ciclo escolar 2019-20", detalla la dependencia que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, en un comunicado.

La SEP informó que trabaja en materiales que servirán para capacitar a los docentes en el marco del nuevo proyecto educativo impulsado el nuevo gobierno, mismos que señaló, se encuentran en proceso de elaboración y posterior evaluación por un grupo amplio de supervisores escolares reunidos para ello.

Añadió que los cursos se realizarán antes del inicio del ciclo escolar 2019-2020

Por su parte, adelanto que el próximo viernes 2 de agosto, la SEP presentará oficialmente algunos de estos materiales, como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas.