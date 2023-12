Sheinbaum invita a los jóvenes a leer para no caer en manos de un sistema autoritario

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena a la presidencia, invitá a los jóvenes a leer el libro de Paco Ignacio Taibo II “Los Alegres Muchachos, de la lucha de clases” para no caer en manos de un sistema autoritario, como en el pasado.

La exjefa de gobierno acudió a la Feria del Libro de la Alameda, en donde resaltó el cambio que ya ha logrado la 4T que es la revolución de las conciencias que ya cambió al país.

Ante un público lector, la aspirante presidencial manifestó que ya va por el tercer recorrido en el país, y que ha notado entre la gente es que ya cambió, que se ha logrado el cambio de conciencias que permitirá que se concrete el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Paco Ignacio Taibo II cuestionó a Claudia Sheinbaum para saber si su libro tendría impacto y se va a retratar en sus seguidores, a lo que la precandidata respondió:

“Lo que sí podríamos retratar es el sistema autoritario al que se enfrentan estudiantes, obreros, previo a la entrada del neoliberalismo, en movimiento del 68 y su represión, pero la represión previas. Ese estado autoritario que podía tener algo de benefactor, pero que a los jóvenes no era suficiente con el Estado, pero que si no había libertades, si no había democracia si no había posibilidad de la rebeldía, eso no está con nosotros”.

Claudia Sheinbaum recordó la entrada del neoliberalismo que vino acompañada de la destrucción de una buena parte del Estado benefactor y también con una supuesta apertura a la democracia, pero que al mismo tiempo estaba llena de autoritarismo.

Pasando por Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, hizo un recuento de cada uno de estos expresidentes de la República y sus fechorías como fraudes electorales, corrupción, inseguridad y violencia, que predominaron en estos sexenios.

Claudia presentó el libro del escrito Paco como una promesa que le hizo en Guadalajara en la feria del libro, en donde le prometió que vendría a la Alameda para presentarlo.

Paco Ignacio manifestó que Claudia va a arrasar en las próximas elecciones presidenciales y dudo mucho que remonte la oposición, sin embargo, dijo que hay que ir por ese 16 por ciento de la población indecisa, por lo que hay que definir si se quiere seguir con el proyecto de la cuarta transformación o se quiere regresar al pasado.