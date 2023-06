Claudia Sheinbaum se reúne con simpatizantes de Morena en Tecámac

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió la mañana del domingo con simpatizantes en el municipio de Tecámac en el Estado de México donde sostuvo una asamblea informativa con miras a la elección del o de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Minutos después de las 10:30 horas, Sheinbaum Pardo arribó a las instalaciones del Parque Estatal Sierra Hermosa donde ya era esperada por cientos de personas de los municipios de Nextlalpan, Zumpango, Tonanitla, Nezahualcóyotl, San Martín de la Pirámides, Ecatepec y el anfitrión Tecámac entre otros.

Durante el primer encuentro de los tres que sostendrá en el Estado de México, la ex funcionaria reconoció que le fue difícil tomar la decisión y separarse del cargo como Jefa de Gobierno de la capital del país. “Porque fui electa por el pueblo de la Ciudad de México”.

Mencionó que realizó una encuesta entre los capitalinos a quienes les preguntó qué opinaban de dejar el cargo como jefa de Gobierno para comenzar a caminar por el país para lograr la Coordinación Nacional de la Defensa de la 4T donde el 70 por ciento de los habitantes estuvieron de acuerdo.

Señaló que tomó la decisión de participar para asegurar que continúe la 4T y defender la vida pública de México y para que no haya un paso atrás en los logros del Presidente de la República.

Explicó que aunque el presidente de la república cuenta con toda la legitimidad de nombrar a su sucesor o sucesora, decidió que fuera a través de una encuesta.

Añadió que mediante un consejo nacional de Morena celebrado hace 15 días, se decidió que cuatro personas serán quienes participarán en dicho proceso entre estos un representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y uno del Partido del Trabajo (PT) quienes en esencia, dijo ya van unidos hacia la transformación para el 2024.

“Todas las personas que desean participar, deben firmar un documento y durante ese tiempo deben hablar de la 4T y de sus logros y sus triunfos. Entre nosotros no debe haber división y se debe encaminar al país”, externó.

Sheinbaum Pardo, recordó la marcha del pasado 27 de noviembre donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló acerca del humanismo mexicano y recordó algunas de las frases del mandatario como: “el bien de todos es primero”, “primero los pobres”, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y “el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás” que aseguró es la esencia y la causa de lo que representa a la 4T, al igual que la erradicación de la discriminación por raza, género. color de piel, entre otros.

“Por eso es que tomé la decisión de participar en la búsqueda de esta coordinación, primero tenemos que seguir concientizando; porque la 4T no puede tener regresiones ni un paso atrás en la transformación que es una concepción de justicia social, del derecho a la educación, de la salud y del agua. Vamos a seguir recorriendo el país para orgullosamente decir que somos la 4T de la vida pública”, expresó.

Destacó que muchas mujeres son un ejemplo y que la recién electa Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez sin duda es una de ellas, que se suma a las nueves gobernadoras del país que enriquecen la vida pública.

“Por eso decimos que es tiempo de mujeres, no es porque no se piense en los hombres o en la diversidad; es porque la mujer que participa en la vida pública enriquece la democracia. Ya se quedó atrás el "callada te ves más bonita" y de que las mujeres no somos capaces”, dijo.

Claudia Sheinbaum, aseguró que las mujeres que participan en la política son un ejemplo para las niñas y las jóvenes quienes pueden lograr sus sueños y convertirse en ingenieras, abogadas, astronautas, plomeras, electricistas, maestras; presidentas municipales, senadoras, diputadas y hasta ser presidentas de la república.

Finalmente, enfatizó que será a finales del mes de agosto y principios de septiembre, que se realice la encuesta en todo el país y el 6 de septiembre se den a conocer los resultados.

“Ya sabemos quien será la Coordinadora Nacional de la Defensa de Cuarta Transformación”, concluyó.

