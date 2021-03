"Si hay pruebas por abuso sexual que se sancione", dice Barbosa sobre Félix Salgado

Si hay pruebas de las denuncias por abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio tiene que haber sanción, pero si no las hay, no puede haber castigo, opinó el mandatario Luis Miguel Barbosa Huerta, quien mencionó que el partido Morena será quien tome una decisión acerca de la candidatura, pero espera que se haga con pruebas y no con “apreciaciones morales”.

“Es un asunto complicado para un órgano de justicia extrapartidaria resolver esto y pone a prueba muchas cosas, primero un órgano de justicia debe de estar basado en pruebas, no en apreciaciones morales (…) se necesitan pruebas para que no haya simulación, lo que es rojo es rojo y lo que es negro es negro, independientemente de qué persona se trate”, comentó.

En su habitual conferencia matutina, el mandatario dijo que se iba a pronunciar porque el órgano de justicia interno de Morena resuelva estos asuntos con certeza legal y consideró que mientras menos opinen de este tema los morenistas, los encargados podrán tomar mejores decisiones. “El partido Morena tendrá que resolver lo procedente en cuanto a la postulación de quien sea su candidato en el estado de Guerrero para la gubernatura, es un asunto de partido”, agregó.

“Hay que ser cautos y sensatos, no estridentes y payasos", dice el gobernador

En otro tema, el gobernador dijo que no se pronunciará a favor o en contra de alguna ley en específico, debido a que hoy en día es gobernador y no activista. Incluso comentó que, si se llega a pronunciar a favor de un tema, podría generar división entre la sociedad. Esto luego de que el Congreso local ya aprobó la Ley Agnes, el matrimonio igualitario, pero no ha avalado la despenalización del aborto.

“No me voy a pronunciar en favor de ninguna de las iniciativas porque hoy soy gobernador, yo ya fui legislador, activista, formador de criterios políticos y tuve posiciones muy activas sobre estos temas. Tengo que evitar que en la sociedad haya contrastes que divida. Creo que las cosas se van dando a su tiempo y vean que se van dando sin conflicto social, que es lo que nosotros debemos de ir mediando y provocando. Hay que ser cautos y sensatos, no estridentes y payasos”, concluyó.