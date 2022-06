Sí hay tiro para 2024 con la oposición: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, dijo “que sí hay tiro para el 2024 con la oposición” a la que no hay que dar por muerta, pues hay elementos que pudieran favorecer para entonces, como serían malos gobiernos morenistas, la suma de Movimiento ciudadano a la coalición Va por México o el candidato que elijan en la oposición.

En conferencia de prensa, el dirigente legislativo morenista, dejo entrever que el partido Movimiento Ciudadano podría llegar a unirse a la coalición Va por México, como una forma de supervivencia.

“Hay tiro para la oposición, yo no creo que esté liquidada es un error confiarse en que ya está liquidado la oposición. Existe y va a existir siempre, su fortaleza depende de su estrategia”, dijo el senador por Morena.

El zacatecano dejo en claro que en este momento no tiene un Plan B, sólo Plan A, que es estar con Morena, es poder contender por el partido al que pertenece, por lo que en este momento su mirada esta en este grupo político y esperará a que se abran las convocatorias.

Monreal Ávila reconoció el logro de Morena en esta jornada electoral, pues fue una buena noticia, pues no tenía ninguno de los seis estados, Hidalgo y Oaxaca estaban en manos del PRI y los otros cuatro en manos PAN con alguna alianza.

Aseguró que fue una gran derrota para la oposición “no hay que simular ni teñir de victoria lo que es una derrota y el proceso electoral del domingo Morena avanzó en territorio y avanzó en posiciones políticas”.

Morena, mencionó Monreal, ahora tendrá 20 entidad federativa bajo su mando y control territorial, por lo que “la oposición requiere de reagruparse revisar su proyecto su estrategia su plataforma política como coalición y tratar de recomponer su táctica”.

“Tampoco daría por muerta a la oposición, se equivoca quienes dicen que está liquidada la oposición, sigue estando viva y no debe confiarse Morena en que se va a reagrupar incluso”.

Incluso, dijo el líder de los senadores morenistas, “yo soy de las que sostiene que al final Movimiento Ciudadano se agrupará para hacer una estrategia al 24, no obstante, que el dirigente nacional ha dicho que no, pero pienso que al final el bloque de los tres más Movimiento Ciudadano caminarán juntos en el 24.

“No sólo por ser competitivos sino por su sobrevivencia dada la experiencia de este proceso electoral intermedio o previo al 24 hace suponer la necesidad de recuperarse y construir un frente”, advirtió.

Ante la prensa reiteró: “mi proyecto está a salvo yo continuaré trabajando, he dicho que una vez que llegue el momento de inscribirme una vez que lance la convocatoria la dirigencia del partido me voy a inscribir y que no vamos a declinar en nuestras aspiraciones legítimas para participar a pesar del piso disparejo, a pesar del frío que se siente en algunas estructuras del poder y a pesar del congelamiento que a veces se parece”.

Elecciones exitosas y transparentes / Foto: Alma Leticia Sánchez





Asimismo, aseguró estar tranquilo y luchar limpiamente por intentar ponerse al frente de la contienda, “expresar que soy el más preparado para enfrentar los retos del país. Sería el presidente de la reconciliación nacional, sería el presidente que logre con los sectores que caminemos en torno a la fortaleza de la nación, que además se requiere la unidad en lo fundamental para enfrentar estos grandes desafíos”.

En la contienda del 2024 va a haber competencia, tampoco creo que el resultado vaya ser muy amplio o contundente con una decisión inevitable en el país. Yo creo, dijo Ricardo, que de momento se puede estar iniciando un proceso de recuperación de la oposición y ellos lo saben, por eso no la minimizo y no los doy por muertos.

“Creo que la oposición ha aprendido de este proceso de elección y no me mostraría tan jubiloso por los resultados, más bien sería cauteloso si fuera la oposición”.

Confío en que Morena actúe con moderación, también sin excesos, porque a pesar de la confianza depositada en las urnas en favor del presidente y de los candidatos, no hay que confiarse ya que la siguiente etapa es hacer un buen gobierno en todos los estados que gobierna Morena.

¿Qué le hace pensar que Movimiento Ciudadano va actuar de esta manera? Se le preguntó al senador, a lo que respondió: “porque he conversado con todos y por qué los resultados electorales del domingo no dejaron bien parado a la oposición.

“Si somos serios en un análisis efectivo, la oposición perdió cuatro que no tenía Morena que hoy tiene y es tan sencillo como eso, de las seis no tenía ninguna Morena hoy tiene cuatro, además con un porcentaje electoral más abultado de los cuatro Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Los 4 con representación porcentaje electoral significativo”.

Yo creo que por supervivencia se van a agrupar, es la única manera de qué puedan ser competitivos con Morena, si caminan dispersos aislados no hay forma de qué le ganen a Morena.